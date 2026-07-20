Sürücüler yola çıkmadan önce mutlaka baksın! Karayolları il il çalışma yapılan yolları açıkladı

Karayolları Genel Müdürlüğü, yurt genelinde yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kara yollarına ilişkin güncel yol durumu bültenini yayınladı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Sürücüler yola çıkmadan önce mutlaka baksın! Karayolları il il çalışma yapılan yolları açıkladı
Yayınlanma: Güncellenme:

 Yapılan açıklamada, çalışmaların devam ettiği kesimlerde sürücülerin güvenli bir seyir için yavaş gitmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine mutlaka uymaları gerektiği vurgulandı. İşte il il ve bölge bölge ulaşımın kontrollü sağlandığı o yollar...

OTOYOLLARDAKİ DERZ VE ÜSTYAPI ÇALIŞMALARINA DİKKAT

Ankara-Niğde Otoyolu: Otoyolun 3-5. kilometreleri arasında yürütülen üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle Ankara istikametinde sağ şerit trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer şeritten kontrollü olarak aktarılıyor.
TEM Otoyolu: Otoyolun Gaziosmanpaşa-Kemerburgaz kavşakları mevkisinde yer alan Akşemsettin Viyadüğü'nde derz onarım çalışmaları yürütülecek. Saat 22.00 ile 06.00 arasında devam edecek çalışmalar sebebiyle trafik, Ankara istikametinde bant değişikliği yöntemiyle diğer platforma aktarılacak. Gündüz saatlerinde ise ulaşım, derz üstüne monte edilecek rampalar üzerinden sürdürülecek.

YOL YAPIM VE ÜSTYAPI ÇALIŞMASI DÜZENLENEN NOKTALAR

Kumluca-Kemer-Antalya Yolu: Yolun 2-4. kilometreleri arasındaki bölünmüş yol yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretlemelerine dikkat etmesi önem arz ediyor.
Muğla-Denizli Yolu: Yolun 22-27. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü olarak devam ediyor.
Nurdağı-Gaziantep Yolu: Yolun 33-37. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Samsun-Ankara Yolu: Yolun 22-25. kilometreleri arasında bulunan Havza Tüneli'ndeki bakım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
Ordu-Gölköy-Mesudiye Yolu: Yolun 20-21. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü olarak yürütülüyor.

ŞERİT KAPATMALARI VE ÇİFT YÖNLÜ ULAŞIM SAĞLANAN KESİMLER

Afyonkarahisar İl Sınırı-Konya Devlet Yolu: Yolun 12-15. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Afyonkarahisar istikameti tamamen trafiğe kapatıldı. Bu bölgede ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sürdürülüyor.
Bingöl Yol Ayrımı-Göynük Yolu: Yolun 9-12. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Bursa-İnegöl-Bozüyük Yolu: Yolun 13-15. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları dolayısıyla trafik akışı kontrollü olarak sağlanıyor.

5.2 büyüklüğünde deprem! Sabah saatlerinde beşik gibi sallandı5.2 büyüklüğünde deprem! Sabah saatlerinde beşik gibi sallandıDünya
karayolu çalışma
Günün Manşetleri
Başkan Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi gözaltında
Polis, Katip ve Avukatlar gözaltında
Meteoroloji'den 26 il için aşırı sıcak alarmı!
Konferansı sonuç bildirgesi
"NATO Üyeliğiyle Denge Siyaseti Yürütülemez"
"ABD Hegemonyası Çöküyor, Üslerinizi Geri Çekin!"
Malatya'da 5.0 büyüklüğünde deprem!
Avrasya Cephesi ve Çok Kutuplu Dünya!
Kapalı alanda sigara içen yandı
Bugün o illerde sağanak ve gök gürültülü yağış var
Çok Okunanlar
Meteoroloji 20 Temmuz 2026 hava durumu raporunu açıkladı! Meteoroloji 20 Temmuz 2026 hava durumu raporunu açıkladı!
20 Temmuz 2026 altın fiyatları: Yeni haftada çeyrek altın ve gram altın ne kadar oldu? 20 Temmuz 2026 altın fiyatları: Yeni haftada çeyrek altın ve gram altın ne kadar oldu?
Polis, Katip ve Avukatlar gözaltında Polis, Katip ve Avukatlar gözaltında
Başkan Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi gözaltında Başkan Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi gözaltında
5.2 büyüklüğünde deprem! Sabah saatlerinde beşik gibi sallandı 5.2 büyüklüğünde deprem! Sabah saatlerinde beşik gibi sallandı