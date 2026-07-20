Sürücüler yola çıkmadan önce mutlaka baksın! Karayolları il il çalışma yapılan yolları açıkladı

Yapılan açıklamada, çalışmaların devam ettiği kesimlerde sürücülerin güvenli bir seyir için yavaş gitmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine mutlaka uymaları gerektiği vurgulandı. İşte il il ve bölge bölge ulaşımın kontrollü sağlandığı o yollar...

OTOYOLLARDAKİ DERZ VE ÜSTYAPI ÇALIŞMALARINA DİKKAT

Ankara-Niğde Otoyolu: Otoyolun 3-5. kilometreleri arasında yürütülen üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle Ankara istikametinde sağ şerit trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer şeritten kontrollü olarak aktarılıyor.

TEM Otoyolu: Otoyolun Gaziosmanpaşa-Kemerburgaz kavşakları mevkisinde yer alan Akşemsettin Viyadüğü'nde derz onarım çalışmaları yürütülecek. Saat 22.00 ile 06.00 arasında devam edecek çalışmalar sebebiyle trafik, Ankara istikametinde bant değişikliği yöntemiyle diğer platforma aktarılacak. Gündüz saatlerinde ise ulaşım, derz üstüne monte edilecek rampalar üzerinden sürdürülecek.

YOL YAPIM VE ÜSTYAPI ÇALIŞMASI DÜZENLENEN NOKTALAR

Kumluca-Kemer-Antalya Yolu: Yolun 2-4. kilometreleri arasındaki bölünmüş yol yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretlemelerine dikkat etmesi önem arz ediyor.

Muğla-Denizli Yolu: Yolun 22-27. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü olarak devam ediyor.

Nurdağı-Gaziantep Yolu: Yolun 33-37. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Samsun-Ankara Yolu: Yolun 22-25. kilometreleri arasında bulunan Havza Tüneli'ndeki bakım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

Ordu-Gölköy-Mesudiye Yolu: Yolun 20-21. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü olarak yürütülüyor.

ŞERİT KAPATMALARI VE ÇİFT YÖNLÜ ULAŞIM SAĞLANAN KESİMLER

Afyonkarahisar İl Sınırı-Konya Devlet Yolu: Yolun 12-15. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Afyonkarahisar istikameti tamamen trafiğe kapatıldı. Bu bölgede ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sürdürülüyor.

Bingöl Yol Ayrımı-Göynük Yolu: Yolun 9-12. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Bursa-İnegöl-Bozüyük Yolu: Yolun 13-15. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları dolayısıyla trafik akışı kontrollü olarak sağlanıyor.