Sürücülere patlatmalı çalışma uyarısı! Karayolları 17 Temmuz 2026 yol durumu raporunu paylaştı

Sürücülerin güvenli bir seyahat gerçekleştirmesi amacıyla çalışmaların devam ettiği kesimlerde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine titizlikle uyulması gerektiği önemle vurgulandı. İşte il il ve otoyol otoyol ulaşıma kapatılan şeritler ile kontrollü geçiş sağlanan yolların detaylı listesi...

TEM OTOYOLU AKŞEMSETTİN VİYADÜĞÜ'NDE GECE SAATLERİNDE BANT DEĞİŞİKLİĞİ

TEM Otoyolu'nun 0-3. kilometreleri arasında yer alan Gaziosmanpaşa-Kemerburgaz kavşaklarındaki Akşemsettin Viyadüğü'nde derz onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu çalışmalar nedeniyle otoyolun Ankara istikametinde saat 22.00 ile 06.00 arasında bant değişikliği yapılarak ulaşım sağlanıyor. Gündüz saatlerinde ise ulaşım, derz üzerine monte edilen özel rampalar vasıtasıyla kesintisiz olarak sürdürülüyor.

İZMİR-AYDIN OTOYOLUNDA SOL ŞERİT KAPATILDI

İzmir-Aydın Otoyolu'nun belirli kesimlerinde aydınlatma ve elektrik sistemlerine yönelik bakım ve onarım çalışmaları yürütülüyor. Bu çalışma nedeniyle otoyolun kavşak kolları ile bağlantı yollarının sol şeritleri trafiğe kapatıldı. Bölgede ulaşım sağ şeritlerden kontrollü olarak devam ediyor.

TAG OTOYOLU ASLANLI TÜNELİ'NDE DEPREM HASARI ONARIMI

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun 0-2. kilometreleri Gaziantep-Adana istikametinde (Nurdağı-Narlı kavşakları) yer alan Aslanlı Tüneli otoyol ayrım kolunda, deprem kaynaklı hasarların onarım çalışmaları sürüyor. Çalışma nedeniyle otoyolun Adana istikameti tamamen trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım, Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.

AKSARAY-NEVŞEHİR YOLUNDA ÇİFT YÖNLÜ ULAŞIM

Aksaray-Nevşehir yolunun 29-31. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla yolun Aksaray-Nevşehir yönü trafiğe kapatıldı. Sürücülerin geçişi, diğer istikamet üzerinden gidiş-geliş şeklinde iki yönlü olarak sağlanıyor.

GİRESUN-GÜMÜŞHANE HATTINDA ŞEV TEMİZLİĞİ VE ÇELİK AĞ ÇALIŞMASI

Giresun-Gümüşhane il sınırı-Kürtün-Torul yolunun 10-44. kilometreleri arasındaki muhtelif kesimlerde şev temizliği ve çelik ağ uygulama çalışmaları yapılıyor. Güvenlik önlemleri kapsamında yol kısa sürelerle ulaşıma kapatılarak, geçişler tek şeritten kontrollü olarak veriliyor.

ANKARA-KIRIKKALE YOLUNDA KÖPRÜ ÇALIŞMASI

Ankara-Kırıkkale yolunun 29-32. kilometrelerinde köprü yaklaşım dolgularını iyileştirme çalışmaları icra ediliyor. Bu sebeple Kırıkkale-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım karşı şeritten (Ankara-Kırıkkale yönünden) iki yönlü olarak sürdürülüyor.

KIRIKKALE-YOZGAT YOLUNDA ŞERİT DARALTMASI

Kırıkkale-Yozgat yolunun 68-71. kilometrelerinde yürütülen bordür çalışmaları dolayısıyla yolun muhtelif kesimlerinde şerit daraltması uygulanıyor.

ÇANAKKALE-ÇAN YOLUNDA PATLATMALI ÇALIŞMA UYARISI

Çanakkale-Çan devlet yolunun 25-29 ve 39-41. kilometrelerinde yarın saat 10.00-16.00 saatleri arasında patlatmalı yol yapım çalışması gerçekleştirilecek. Bu saatlerde yoldan geçecek sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine mutlak suretle uyması gerekiyor.

İNEBOLU-KASTAMONU VE TOKAT-YILDIZELİ YOLLARINDA SON DURUM

İnebolu-Kastamonu yolu: Yolun 19-21. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak devam ediyor.

Tokat il sınırı-Yıldızeli yolu: Yolun 5-12. kilometrelerinde yürütülen asfalt sathi kaplama çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.