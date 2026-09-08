Sürücülere Son Dakika Uyarısı: Dev Güzergahlarda Ulaşım Karşı Şeride Aktarıldı!

8 Eylül 2026 Salı günü yayımlanan güncel rapora göre; Ankara Çevre Otoyolu, TEM Otoyolu viyadük hattı, İzmir Çevre Otoyolu ve Ankara-Niğde Otoyolu başta olmak üzere Türkiye'nin kilit arterlerinde derz onarımı, otoyol aydınlatma revizyonu, üstyapı yenileme ve yol yapım çalışmaları nedeniyle şerit kısıtlamaları, geçici tam yol kapatmaları ve çift yönlü aktarmalar uygulanıyor.

KGM yetkilileri; özellikle Ankara Çevre Otoyolu'nda 18 Eylül'e kadar sürecek olan kapatmaya, gece mesailerine ve otoyollardaki şerit daraltmalarına karşı sürücülerin takip mesafelerini korumaları, hız sınırlarına ve güzergahtaki trafik işaretçilerine harfiyen riayet etmeleri gerektiğini hatırlattı.

İşte bölge bölge ve güzergah güzergah günün detaylı yol haritası:

METROPOL OTOYOLLARINDA KRİTİK ŞERİT KAPATMALARI VE GECE MESAİSİ

Ankara Çevre Otoyolu (O-20/7 Kesimi): Otoyolun 2 ile 4. kilometreleri arasında (İç Daire) Eskişehir istikameti üstyapı onarımı nedeniyle trafiğe kapatılmıştır. 07.09.2026 – 18.09.2026 tarihleri arasında sürecek çalışmalar boyunca trafik, Samsun (Dış Daire) istikametinden çift yönlü (2 gidiş, 2 geliş) ve kontrollü olarak verilmektedir.

TEM Otoyolu Molla Gürani Viyadüğü (Çamlık - Kavacık Kavşakları Arası): O-2 Otoyolu üzerinde yer alan viyadükte derz onarım çalışmaları devam etmektedir. Çalışmalar süresince Edirne istikametinde gece saatlerinde trafik, bant değişikliği yöntemiyle diğer platforma aktarılmaktadır. Gündüz saatlerinde ise ulaşım derz üzerine monte edilen rampalar üzerinden sağlanmaktadır. Çalışmalar her gün akşam saat 22:00 ile sabah 06:00 arasında sürdürülmektedir.

İzmir - Çeşme Otoyolu (İzmir Çevre Otoyolu): Aydınlatma direklerinin değişimi ve revizyon çalışmaları kapsamında 6. Sanayi Kavşağı ile Limontepe Kavşağı kolları arasında 30 Eylül 2026'ya kadar her gün gece saat 22:00 - 05:00 aralığında yolun ortası ve sol şeridi trafiğe kapatılmaktadır. Ulaşım açık olan diğer şeritlerden kontrollü sağlanmaktadır.

Ankara - Niğde Otoyolu (Kırşehir Bağlantı Yolu): Üstyapı çalışmaları nedeniyle Ankara-Niğde istikametinde sol şerit araç trafiğine kapatılmıştır. Trafik akışı kontrollü olarak diğer şeritten verilmektedir.

MARMARA, EGE VE KARADENİZ BAĞLANTI YOLLARINDA KAPANMALAR

Bursa - İnegöl - Bilecik İl Sınırı Yolu: Yolun 38 ile 41. kilometreleri arasındaki yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Ankara-Bursa istikameti trafiğe kapatılmıştır. Trafik akışı Bursa-Ankara yönünden iki yönlü olarak aktarılmaktadır.

Sinop - Samsun Yolu: Karadeniz sahil aksının 49 ile 53. kilometreleri arasındaki üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle Sinop istikameti trafiğe kapatılmıştır. Ulaşım Samsun yönünden iki yönlü olarak sürdürülmektedir.

Zonguldak - Devrek - Mengen Yolu: Yolun 48 ile 50. kilometreleri arasındaki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Ankara istikameti trafiğe kapatılmış olup, ulaşım bölünmüş yolun Zonguldak istikametinden iki yönlü sağlanmaktadır.

Denizli İl Sınırı - Çavdır - Söğüt Yolu: 18 ile 24. kilometreler arasındaki sathi kaplama onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekmektedir.

İÇ VE DOĞU ANADOLU GÜZERGAHLARI

Malatya - Havalimanı Yolu: Yolun ilk 0 ile 18. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle havalimanı güzergahında ulaşım kontrollü şeritler üzerinden yürütülmektedir.

Yozgat İl Sınırı - Yıldızeli Yolu: Güzergahın 46 ile 51. kilometreleri arasındaki üstyapı çalışmaları sebebiyle trafik akışı kontrollü olarak ilerlemektedir.