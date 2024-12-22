Sürücülere uyarı: Bu bölgelerde trafik akışı değişti

Karayolları Genel Müdürlüğünün yayımladığı yol durumu bülteninde, şu bilgilere yer verildi:

Kuzey Marmara Otoyolu (TEM İzmit-Akmeşe Kavşakları): 3-5. kilometrelerdeki taşıma yolunda bakım çalışmaları nedeniyle bant aktarımı yapılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

İzmir-Çeşme Otoyolu: Çeşme-2 çıkış gişesinde Hızlı Geçiş Sistemi altyapı çalışmaları sebebiyle yıl sonuna kadar trafik, 1 numaralı çıkış gişesinden yönlendiriliyor.

Ankara Çevre Otoyolu: İstanbul-Kırıkkale istikameti Susuz köprülü kavşağı sağ toplayıcı yolunda şerit daraltması uygulanacak; ulaşım kontrollü şekilde devam edecek.

Zonguldak-Devrek-Mengen Yolu: 9-10. kilometrelerdeki yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü trafik akışı sağlanıyor.

Konya-Afyonkarahisar Yolu: 21-22. kilometrelerde Konya Çevre Yolu üzerindeki köprülü kavşak yapımı sebebiyle ulaşım kontrollü olarak sürdürülüyor.

Trabzon-Rize Yolu: 9. kilometredeki Kaşüstü araç alt geçidinde elektrik ve mekanik sistem çalışmaları nedeniyle 21.00-06.00 saatleri arasında alt geçit trafiğe kapatılıyor, ulaşım üst geçit bağlantı yollarından sağlanıyor.

Mersin-Adana Yolu: 0-1. kilometrelerdeki Liman-Hal Köprüsü kavşak çalışmaları sırasında trafik, Liman D kapısı ayrım kolundan kontrollü şekilde yönlendiriliyor.

Diyarbakır-Silvan-Hani Yolu: 52-53. kilometrelerde ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Sakarya-Bilecik-Bozüyük Yolu: 20-22. kilometrelerdeki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle sağ şerit trafiğe kapalı olup, ulaşım sol şeritten iki yönlü ve kontrollü şekilde devam ediyor.

Sürücüler, bu güzergâhlarda dikkatli olmalı ve trafik işaretlerine uymalıdır.