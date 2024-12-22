Sürücülere uyarı: Bu bölgelerde trafik akışı değişti
Kara yollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor. Sürücülerin, ilgili kesimlerde trafik işaret ve işaretçilerine uyarak hızlarını azaltmaları önem taşıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yayımladığı yol durumu bülteninde, şu bilgilere yer verildi:
Kuzey Marmara Otoyolu (TEM İzmit-Akmeşe Kavşakları): 3-5. kilometrelerdeki taşıma yolunda bakım çalışmaları nedeniyle bant aktarımı yapılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.
İzmir-Çeşme Otoyolu: Çeşme-2 çıkış gişesinde Hızlı Geçiş Sistemi altyapı çalışmaları sebebiyle yıl sonuna kadar trafik, 1 numaralı çıkış gişesinden yönlendiriliyor.
Ankara Çevre Otoyolu: İstanbul-Kırıkkale istikameti Susuz köprülü kavşağı sağ toplayıcı yolunda şerit daraltması uygulanacak; ulaşım kontrollü şekilde devam edecek.
Zonguldak-Devrek-Mengen Yolu: 9-10. kilometrelerdeki yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü trafik akışı sağlanıyor.
Konya-Afyonkarahisar Yolu: 21-22. kilometrelerde Konya Çevre Yolu üzerindeki köprülü kavşak yapımı sebebiyle ulaşım kontrollü olarak sürdürülüyor.
Trabzon-Rize Yolu: 9. kilometredeki Kaşüstü araç alt geçidinde elektrik ve mekanik sistem çalışmaları nedeniyle 21.00-06.00 saatleri arasında alt geçit trafiğe kapatılıyor, ulaşım üst geçit bağlantı yollarından sağlanıyor.
Mersin-Adana Yolu: 0-1. kilometrelerdeki Liman-Hal Köprüsü kavşak çalışmaları sırasında trafik, Liman D kapısı ayrım kolundan kontrollü şekilde yönlendiriliyor.
Diyarbakır-Silvan-Hani Yolu: 52-53. kilometrelerde ulaşım servis yolundan sağlanıyor.
Sakarya-Bilecik-Bozüyük Yolu: 20-22. kilometrelerdeki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle sağ şerit trafiğe kapalı olup, ulaşım sol şeritten iki yönlü ve kontrollü şekilde devam ediyor.
Sürücüler, bu güzergâhlarda dikkatli olmalı ve trafik işaretlerine uymalıdır.
Kaynak: Anadolu Ajansı