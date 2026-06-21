SÜRÜCÜLERİN DİKKATİNE! Yollarda büyük bakım mesaisi: İşte şerit kısıtlamaları ve kapanan güzergahlar

Seyahate çıkacak sürücülerin mağduriyet yaşamamaları adına birçok noktada trafik akışı alternatif şeritlerden ve kontrollü olarak sağlanıyor. Yetkililer, sürücülerin çalışma olan bölgelerde hız sınırlarına uymalarını ve trafik işaretlerine dikkat etmelerini önemle hatırlatıyor.

İşte yurt genelinde dikkat edilmesi gereken kritik güzergahlar:

Marmara ve Ege Bölgesi: TEM ve Aydın-Denizli Otoyolu'nda Kısıtlama

TEM Otoyolu (Hendek - Gümüşova Kesimi): Otoyolun 0-11. kilometreleri arasında geniş çaplı bir üstyapı yenileme çalışması başlatıldı. 24 saat esasına göre kesintisiz yürütülen çalışmalar nedeniyle otoyol kesimler halinde trafiğe kapatılıyor. Ulaşım, diğer platform üzerinden gidiş-geliş şeklinde çift yönlü olarak sürdürülüyor.

Bursa - Yalova Yolu: Yolun 39-42. kilometreleri arasında devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle bu bölgede ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

Aydın - Denizli Otoyolu: Otoyolun 1-3. kilometreleri arasında yer alan Yenipazar çıkış kolu üstyapı çalışmaları nedeniyle araç trafiğine tamamen kapatıldı. Trafik akışı, Yenipazar kavşağı giriş kolundan kontrollü ve iki yönlü olarak veriliyor.

İç Anadolu Bölgesi: Ankara-Kırıkkale ve Aksaray-Nevşehir Hatlarında Yoğunluk

Ankara - Kırıkkale Yolu: Kırıkkale'den Ankara istikametine gidiş yönü (6-9. km'ler arası), üstyapı onarım (BSK) çalışmaları sebebiyle trafiğe kapatıldı. Ulaşım, Ankara - Kırıkkale istikametinden bölünerek gidiş-geliş şeklinde iki yönlü olarak sağlanıyor.

Aksaray - Nevşehir Yolu: 16 Haziran itibarıyla başlayan yol yapım çalışmaları kapsamında, yolun 13-16. kilometreleri arasında ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden çift yönlü olarak aktarılıyor.

Nevşehir - Kayseri Yolu: Yolun 64-67. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sürdürülüyor.

Akdeniz Bölgesi: TAG Otoyolu ve Antalya'da Gece Mesaisi

TAG Otoyolu (Tarsus Batı Bağlantı Yolu): Tarsus Batı Gişeleri ile Mersin-Adana Devlet yolu arasındaki (0-3. km'ler) çalışmalar sebebiyle, Tarsus Batı Gişelerden D-400 istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım, D-400 Tarsus Batı Gişeleri istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.

Antalya - Alanya Yolu: Turizm sezonunun yoğun güzergahında trafiği aksatmamak adına çalışmalar gece yürütülüyor. Yolun 19-25. kilometreleri arasında her gün 22:00 - 06:00 saatleri arasında üstyapı onarımı yapıldığından, bölünmüş yolun her iki tarafında da birer şerit kapatılarak ulaşım kontrollü veriliyor.

Karadeniz Bölgesi: Trabzon ve Bartın'da Şerit Kısıtlamaları

Trabzon - Rize Yolu: Yolun ilk kilometresinde (0-1. km) yaya üst geçidi montaj çalışması gerçekleştiriliyor.

30 Haziran 2026 tarihine kadar sürecek olan bu çalışma nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönünde de ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

Bartın - Kurucaşile Yolu: Yolun 51. kilometresindeki sanat yapısı imalatı (köprü, menfez vb.) çalışmaları sebebiyle bölünmüş yolun bir tarafı trafiğe kapatıldı. Trafik akışı karşı taraftan iki yönlü olarak paylaştırılıyor.

Yol Güvenliği Hatırlatması: Sürücülerin seyahat sürelerini bu kısıtlamaları dikkate alarak planlamaları, çalışma alanlarında ani hız limit düşüşlerine karşı dikkatli olmaları önem arz etmektedir.