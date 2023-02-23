Survivor'da bir ilk: "Aileniz ile konuştuk..."

"YAKIN AKRABALARINIZDA CAN KAYBI YOK"

6 Şubat'ta yarışmacılara açıklama yapan Acun Ilıcalı, "Ülkemizde büyük bir deprem oldu. Çok büyük bir deprem. Merkezi Kahramanmaraş olan bir deprem ama 10 ilimizi etkilendi. Aileniz ile konuştuk, yakın akrabalarınızdan can kaybı yok" dedi.