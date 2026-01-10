Süs balığı olarak girdi, iç suları istila etti: İsrail sazanı yerli türleri yok ediyor

Halk arasında takoz olarak bilinen “İsrail sazanı”, 1970’lerde verimi artırmak amacıyla iç kara sularımıza salındı. Daha çok balık yetiştiricilik amacıyla akvaryum balığı ve süs balığı olarak Türkiye’ye giriş yapan tür, zamanla balıkçılık faaliyetlerine katıldı.

Göksu, Seyhan ve Gediz ırmaklarına giren İsrail sazanı, kendi türlerimizi yok etmeye başladı. Yerli sazanın yerini alan bu balığın hızlı şekilde çoğaldığı, sazana göre daha küçük bir tür olduğu ve iç sularda sazanın besinine ortak olduğu belirtiliyor. Ayrıca sazanın larvalarına zarar verdiği, bu nedenle yerli balık türlerini ciddi biçimde risk altına soktuğu ifade ediliyor.

Bu türün bir besin değerinin de bulunmadığına dikkat çekiliyor. İç sulardaki doğal dengeyi bozan İsrail sazanının, su ekosistemlerinde ciddi tahribata yol açtığı vurgulanıyor. Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, İsrail sazanının henüz bulunmadığı sularda önlem alınması gerektiğini belirtti.

Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu

“BU SULARI KORUMAMIZ GEREKİYOR”

Gökoğlu, bu türün girdiği sularda tamamen yok edilmesinin zor olduğuna işaret ederek, “Şimdi girdiği sularda bunu da yok etmek zor. Çünkü bunu avlamaya kalkarsanız eğer orada yerli türler varsa onları da avlamış olursunuz. Burada yapacağımız şey henüz bulaşmamış, bulunmadığı sularda. Örneğin kapalı göllerde. Bu suları korumamız gerekiyor” dedi.

Mehmet Gökoğlu, akvaryum balıklarının göllere bırakılmaması konusunda da uyarıda bulundu. İsrail sazanının da ilk olarak ülkeye süs balığı olarak giriş yaptığını hatırlatan Gökoğlu, “En iyi mücadele, vatandaşın bilinçlendirilmesidir. Vatandaş bazen akvaryumuna balık alır, bakamaz. Daha sonra yaşasın diye götürüp herhangi bir suya bırakır bunu. Bunu yapmamalılar. Bıraktığınız an orada çoğalırsa bu durumları yaşarız” ifadelerini kullandı.