Süs havuzunda faciadan dönüldü: 4 kişi elektrik akımına kapıldı

Kırklareli’nin Yayla Mahallesi’ndeki Mehmet Akyürek Yayla Parkı’nda yer alan bir çay bahçesindeki süs havuzunda yaşanan olay yürekleri ağızlara getirdi. Dengesini kaybederek havuza düşen 5 yaşındaki çocuğu kurtarmak isteyen 3 kişi elektrik akımına kapıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

"BENİM YERİMDE KİM OLSA BUNU YAPARDI"

Elektrik akımına kapılan ve tedavisinin ardından taburcu edilen Levent Yüzer, yaşadıklarını Anadolu Ajansı’na anlattı. Havuza bir çocuğun düştüğünü görünce hiç düşünmeden havuza atladığını belirten Yüzer, “Havuzda elektrik kaçağı varmış, biz de yakalandık. Sigortaların kapatılmasını istedim. Ardımızdan giren iki kişi daha akıma kapıldı” dedi.

Sigorta kapatılınca havuzdan çıktıklarını söyleyen Yüzer, şöyle konuştu:

"Sağ olsun müşteri olarak bulunan bir hemşirenin ilk müdahalesi ve kısa sürede ambulanslar gelince yaralılara müdahale edildi. Hepimiz hastaneye götürüldük. Kalp elektrosu çekildi, kan alındı, serum bağlandı. Çok şükür iyiyim. Yaralılara Allah’tan acil şifa diliyorum, tez zamanda Allah sevdiklerine bağışlar. Hayat kurtarma demeyelim de üzerimize düşen görevi yaptık. Benim yerimde kim olsa herkes bunu yapardı, yapmalı da zaten. Ama böyle olaylarda daha soğukkanlı ve serinkanlı kalmak çok önemli."

TEDAVİLER SÜRÜYOR, 4 KİŞİ TUTUKLANDI

Olay sonrası yapılan teknik incelemede, Trakya Elektrik Dağıtım AŞ (TREDAŞ) ekipleri, süs havuzunda topraklama sistemi olmadığını belirledi.

Elektrik akımına kapılan 5 yaşındaki çocuk Tekirdağ Şehir Hastanesi’nde, diğer 2 kişi ise Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altında tutuluyor.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 kişiden, işletme sahipleri ve sorumlu elektrikçilerin de aralarında bulunduğu 4 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.