Hava giderek ısınıyor. Bazı bölgelerde kuraklık yaşanıyor. Manisa'da yaz gününde 20 gündür su yüzü görmeyen yurttaşların çilesini getireceğiz şimdi ekranlarınıza.

Orada bir köy var uzakta, o köy susuz köy!..



Manisa’nın Saruhanlı ilçesinin Tirkeş Mahallesi’nde yurttaşlar yaz gününde susuz kaldı. 20 gündür yaşanan su sıkıntısı, yurttaşları canından bezdirdi.



Mahalle sakinleri, dere yataklarından taşıdıkları ve tankerlere doldukları suyla ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor.



Mahallede 3 su kuyusu var ama sıcak hava 2’sini kuruttu. Kalan tek kuyudan tüm mahalleye su pompalanmaya çalışılıyor. O da ancak 4 günde bir musluklardan bir saat su akmasını sağlıyor.



Mahalle Muhtarı Bilal Arslan, su sorunun bir an önce çözülmesi için yetkililere seslendi.



ulusal.com.tr



