Süt üreticisi alarm veriyor: Maliyet arttı, üretim yarıya düştü

Sabah saat 5’te başlayan mesai, gün boyu süren yoğun emekle devam ediyor. Ancak üreticinin alın teri karşılık bulmuyor. Süt, maliyetin altında alıcı bulurken, yem, enerji ve diğer girdiler sürekli artıyor. Bu durum, üreticiyi ya hayvanlarını satmaya ya da kestirmeye zorluyor.

Alamut Mahallesi’nde besicilik yapan Yücel Kahyaoğulları da bu zorlukları birebir yaşayanlardan. Daha önce günlük 3 tona yakın süt sattığını belirten Kahyaoğulları, artık üretimi yarıya düşürdüğünü dile getiriyor.

Ulusal Süt Konseyi, sütün litre fiyatını 17 lira 15 kuruş olarak açıklasa da, üreticiler sütünü 14 liradan satabiliyor. Maliyetler karşılanamıyor, kâr yapılamıyor. Kahyaoğulları, “Dayanamadığımız noktada hayvanları tek tek satacağız” diyerek üreticilerin çaresizliğini gözler önüne seriyor.