Süt üreticisi zorda: "Süt fiyatı 18 liraya çıkmalı!"

Süt üreticisi sistemin içinde eziliyor. Hayvancılığın temelini oluşturan aile işletmeleri maliyetin altında kalan fiyat nedeniyle hayvanını kesmek zorunda kalıyor. Üretici, sütünü Ulusal Süt Konseyinin açıkladığı referans fiyatın da altında satmak zorunda bırakılıyor.



Türkiye Tarımsal Süt Üreticileri Merkez Birliği Genel Başkanı Tevfik Keksin küçük işletmelerin korunması gerektiği belirtti.

"Süt para etmiyorsa üretici işletmeyi kapatıyor , ineğini kesiyor, 2005 yılında kendi köyümde 30 tane işletme vardı, şimdi 5 tane var, işletmenin kapanması ülke için tehlikeli, bu insanlar şehre göçüyor."

Ulusal Kanal'a konuşan Keskin, hayvancılığın ihtiyaçlarıyla birlikte üreticinin beklentini anlattı:

"Küçük aile işletmesinin örgütlenmesini sağlamak lazım, acilen süt fiyatının sahada konsey fiyatına çıkması lazım, bugünkü maliyet hesabına göre de konseyde 18 lira fiyat açıklamamız gerekir, kısa vadede ufak üreticinin fiyatlarını konsey fiyatına getirmemiz lazım, büyük işletmelerle küçük aile işletmelerini ayrı kategoride değerlendirip, ona göre piyasanın regüle edilmesi gerekiyor."

Türkiye Tarımsal Süt Üreticileri Merkez Birliği , devletin küçük üreticiyi koruyacak şekilde süt fiyatına müdahale etmesi gerektiğini belirtti:

"Buğdayda ofisin oynadığı rolü ESK da burada uygulaması lazım, ihtiyaç bu."