Süt üreticisinin çığlığı: ‘Geçinemiyoruz, yem fiyatına yetişemiyoruz’

Aydın’ın Bozdoğan ilçesine bağlı Alamut Mahallesi’nde hayvancılıkla geçimini sağlayan Burcu Kaya, üreticilerin yaşadığı ekonomik sıkıntıları anlattı. Kaya, yem fiyatlarının hızla arttığını ancak süt fiyatlarının yerinde saydığını belirtti.

Osman Bekar Osman Bekar
Süt üreticisinin çığlığı: ‘Geçinemiyoruz, yem fiyatına yetişemiyoruz’
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Severek yaptıkları işten artık keyif alamadıklarını dile getiren Kaya, girdi maliyetlerinin her geçen gün arttığını ancak elde ettikleri gelirin buna yetmediğini söyledi.

Eşiyle birlikte hayvancılıkla uğraşan Kaya, aylardır aynı fiyatla süt sattıklarını ancak yem fiyatlarının katlandığını, bu nedenle üretimin sürdürülebilir olmaktan çıktığını belirtti.

Artan yem fiyatlarına dikkat çeken Kaya, üreticinin ayakta kalmakta zorlandığını söyledi. Giderlerin gelirden fazla olduğunu vurguladı.

Kaya, hastalanan hayvanlar için artık her zaman veteriner çağırmanın mümkün olmadığını belirterek, “Bazı basit müdahaleleri kendimiz yapmak zorunda kalıyoruz. Aksi halde maliyet altından kalkılacak gibi değil” dedi.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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