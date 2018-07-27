banner982
Yaşar Güler 1'inci Ordu Komutanlığı'nı ziyarete gitti
Yaşar Güler 1'inci Ordu Komutanlığı'nı ziyarete gitti
Bakan Selçuk'tan öldürülen öğretmen için taziye mesajı
Bakan Selçuk'tan öldürülen öğretmen için taziye mesajı
Putin, İran'ı konuşmak üzere Trump'ı davet etti
Putin, İran'ı konuşmak üzere Trump'ı davet etti
Suriyeliler için dönüş planı
Suriyeliler için dönüş planı

Sütlüce'de tehlike sürüyor

Beyoğlu Sütlüce'de 4 katlı binanın çöktüğü bölgede tehlike devam ediyor. Bazı binalara kayma, yarık ve çökme risklerini belirlemek üzere reflektör ve mira çivisi konuldu.

Sütlüce'de tehlike sürüyor

Sütlüce'de mühürlenen binalarda tehlike sürüyor.

4 katlı binanın çöktüğü bölgede toprak kayması nedeniyle 9 binada daha hasar oluştu.

Çöken binanın etrafındaki bazı binalara kayma, yarık ve çökme riskleri ölçülmek üzere reflektör ve mira çivisi konuldu. 

10 reflektör ve 30 mira çivisinin konulduğu evlerde ölçüm yapılacak.

Vatandaşların bölgedeki bekleyişleri devam ediyor.

ulusal.com.tr

Etiketler; #sütlüce #Bina #toprak kayması
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.