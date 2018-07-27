Beyoğlu Sütlüce'de 4 katlı binanın çöktüğü bölgede tehlike devam ediyor. Bazı binalara kayma, yarık ve çökme risklerini belirlemek üzere reflektör ve mira çivisi konuldu.

Sütlüce'de mühürlenen binalarda tehlike sürüyor.



4 katlı binanın çöktüğü bölgede toprak kayması nedeniyle 9 binada daha hasar oluştu.



Çöken binanın etrafındaki bazı binalara kayma, yarık ve çökme riskleri ölçülmek üzere reflektör ve mira çivisi konuldu.



10 reflektör ve 30 mira çivisinin konulduğu evlerde ölçüm yapılacak.



Vatandaşların bölgedeki bekleyişleri devam ediyor.



ulusal.com.tr