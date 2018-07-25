İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Sütlüce semtinde meydana gelen 4 katlı binanın çöküşünü ve imar affını, İnşaat Mühdisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nusret Suna yorumladı. Ulusal Kanal'a konuşan Suna "yıkılan binanın ruhsatsız olması bir şeyi değiştirmez ama imar affı buna benzer binalarda denetimsizliğin önünü açabilir" dedi.



Sütlüce'de çöken 4 katlı binanın durumunu böyle yorumladı "ihmaller var" dedi.



İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nusret Suna, binanın ruhsatsız olduğunu ve denetimsiz olduğunu söyledi.



İmar affını Ulusal Kanal'a değerlendiren Suna, bu affın getireceği tehlikelere dikkat çekti.



Suna, imar affında deprem gibi oluşabilecek risklerin mal sahibinin insiyatifine bırakıldığını söyledi.



Nusret Suna, bu tarz binalara yapı kayıt belgesi verilirken mühendislerin inceleme, denetim yapması gerekiyor" dedi.

Sütlüce'de çöken 4 katlı binanın durumunu böyle yorumladı "ihmaller var" dedi.İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nusret Suna, binanın ruhsatsız olduğunu ve denetimsiz olduğunu söyledi.İmar affını Ulusal Kanal'a değerlendiren Suna, bu affın getireceği tehlikelere dikkat çekti.Suna, imar affında deprem gibi oluşabilecek risklerin mal sahibinin insiyatifine bırakıldığını söyledi.Nusret Suna, bu tarz binalara yapı kayıt belgesi verilirken mühendislerin inceleme, denetim yapması gerekiyor" dedi.