Suyun yükselmesi faciaya yol açtı! Karşıya geçmek isterken Kelkit Çayı’na düşen 2 arkadaş kayboldu

Tokat’ın Erbaa ilçesinden geçen Kelkit Çayı'nda suların yükselmesiyle bulundukları adadan karşı kıyıya geçmeye çalışan iki arkadaş akıntıya kapılarak kayboldu.

Olay, saat 16.00 sıralarında ilçe merkezindeki Park Vadi mevkiinde meydana geldi. 20 yaşındaki İlker Parlak ile 23 yaşındaki Oğuz Kale isimli iki arkadaş, Kelkit Çayı'nın iç kısımlarında yer alan bir adada bekliyordu. Zaman ilerledikçe çaydaki su seviyesi yükselmeye başladı.

KARŞIYA GEÇMEYE ÇALIŞIRKEN DALGALI SULARDA KAYBOLDULAR

Bulundukları alanda suyun yükseldiğini fark eden Parlak ve Kale, mahsur kalmamak için bulundukları noktadan karşı kıyıya geçmek üzere suya girdi. Ancak iki genç, suyun dalgalı olması ve şiddetli akıntı nedeniyle dengelerini kaybederek sürüklenmeye başladı.

Çevrede bulunan vatandaşlar, gençlerin suda çırpınarak gözden kaybolduğuna tanık oldu.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olayın yaşandığı Park Vadi bölgesine hızla yetkililer sevk edildi. İhbarın ardından olay yerine AFAD, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri ulaştı.

Ekipler, Kelkit Çayı'nın dalgalı sularında kaybolan İlker Parlak ve Oğuz Kale'yi bulmak amacıyla bölgede kapsamlı bir arama kurtarma çalışması başlattı. Gençlere ulaşmaya yönelik tarama faaliyetleri çay boyunca devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

tokat kelkit çayı
