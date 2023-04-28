Türkiye’nin su varlığının yüzde 40’ı musluklara gitmeden kayboluyor

Havza sınırları içerisindeki Ordu, Trabzon, Giresun, Gümüşhane, Rize, Artvin, Sivas, Bayburt, Tokat, Erzurum ve Samsun illerinden bilim insanlarının araştırma ve tespitleriyle oluşturulacak yönetim planıyla; suyun doğru yönetilip, gelecekte kuraklık ve su kıtlığı tehdidinin önüne geçilmesi amaçlanıyor. Ekosistem, biyoçeşitlilik, tarım ve insan yaşamını tehdit eden kuraklığa karşı bilinçli davranılması gerektiğini belirten uzmanlar, kayıp ve kaçak su tüketiminin önüne geçilerek, ciddi miktarda su kaybının önlenebileceğini savunuyor.