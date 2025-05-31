Tabelada başka, rafta başka: Denetimde ortaya çıktı

Kurban Bayramı yaklaşırken Ticaret Bakanlığı, denetimlerini ülke genelinde yoğunlaştırdı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Tabelada başka, rafta başka: Denetimde ortaya çıktı
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İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, alışveriş merkezleri, zincir marketler, akaryakıt istasyonları ve yol kenarındaki dinlenme tesislerinde kapsamlı denetimler gerçekleştirdi.

Kent genelinde görev yapan 20 denetim ekibi, Kuzey Marmara Otoyolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda da incelemelerde bulundu. Denetim sırasında ürünlerin fiyat etiketleri tek tek kontrol edildi. Yapılan fiyat karşılaştırmalarında bazı ürünlerde fahiş fiyat artışları tespit edildi. Ayrıca etiketsiz ürünler için Fiyat Etiketi Yönetmeliği kapsamında işlem yapıldı.

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