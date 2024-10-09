Tabuttaki yaşlı adamın yaşadığı anlaşıldı, hastaneye götürüldü

Edinilen bilgilere göre, Ayvansaray Hacı İlyas Yatağan Camii'nde 86 yaşındaki Halit Bayşu'nun cenaze töreni sırasında tabutundan gelen sesleri fark eden yakınları, durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı inceleme sonucunda Bayşu'nun hala yaşadığı tespit edildi. İlk müdahale yapıldıktan sonra Bayşu, ambulansla hastaneye sevk edildi.

Hastanede yaklaşık iki saat boyunca müdahale edilmesine rağmen tüm çabalara karşın Bayşu hayatını kaybetti. Cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Cenazeye katılan yakınları, yaşanan bu beklenmedik olay karşısında büyük bir şok yaşadı.

Bayşu’nun aile dostu Erdoğan Baysal, cenaze aracının saat 12.15 civarında camiye geldiğini ve tabutu taşıdıklarını belirtti. Baysal, tabutu musalla taşına koyduklarında içeriden bir ses geldiğini duyduklarını ifade ederek şöyle konuştu:

"10-15 kişiydik, herkes birbirine baktı. 'Tabuttan ses geliyor.' dediler, hepimiz donduk kaldık. Adam eliyle tabuta vuruyordu, nefes aldığını, tabuta vurduğunu hissedebiliyordunuz. Herkes büyük bir şaşkınlık içindeydi. Yakınlarına hemen ambulansı aramalarını söyledik. Sağlık ekipleri geldi, tabutu açıp Bayşu’yu ambulansa aldılar. İlk müdahaleyi yapmaya başladılar ve onu hastaneye götürdüler. Ancak sonra tekrar öldüğü haberini aldık."

Ayvansaray Mahallesi Muhtarı Fahrettin Özer de tabutu kulağıyla dinlediğinde bir uğultu sesi duyduğunu ve birkaç kişinin daha bu sesi fark etmesiyle ambulansın çağrıldığını, Bayşu’nun hastaneye kaldırıldığını anlattı.

Turgay Tirit ise cenaze namazına geldiklerinde polis ve ambulansın cami önünde olduğunu söyledi. Musalla taşında duran tabutun üzerinde nabız cihazı gördüğünü belirterek, "Tabuttakinin nabzına baktım, 120’yi gösteriyordu. Bir süre sonra nabız düşmeye başladı ve ekipler hemen müdahale etti, Bayşu’yu hastaneye götürdüler" dedi.