Tacikistan'ın aradığı uluslararası uyuşturucu taciri İstanbul'da yakalandı!

Tacikistan adli makamları tarafından "uyuşturucu ticareti" suçundan kırmızı bültenle aranan B.K., İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği başarılı operasyonla Beylikdüzü'nde gözaltına alındı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Tacikistan'ın aradığı uluslararası uyuşturucu taciri İstanbul'da yakalandı!
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası düzeyde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında fiziki ve teknik takip başlattı.

Tacikistan yetkili makamlarınca "uyuşturucu ticareti" suçundan aranan ve ülkeye iadesi talep edilen B.K. isimli şüphelinin İstanbul'da bulunduğu tespit edildi. Ekipler, hakkında kırmızı bülten çıkarılan zanlının Beylikdüzü'ndeki adresini belirleyerek operasyon düzenledi ve şüpheliyi gözaltına aldı.

Kırmızı bültenli şüphelinin suç dosyası ortaya çıktı

Yapılan incelemelerde şüpheli B.K.'nin Özbekistan'da uyuşturucu ticareti yaptığı, uyuşturucu maddelerin saklanması ve depolanması amacıyla adresler temin ederek haksız kazanç sağladığı belirlendi.

Emniyete götürülen şüphelinin, buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezine teslim edileceği bildirildi.

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