Taciz iddiası mahalleyi karıştırdı! Sokak ortasında tekme, yumruk ve bıçaklı saldırı

Geçtiğimiz cumartesi günü saat 10.25 sıralarında Kasımpaşa Camiikebir Mahallesi'nde meydana gelen olayda, mahalledeki gerilim Erol Ş.'nin, 29 yaşındaki Zeliha Z.'nin 15 yaşındaki kızı N.T.G.'yi taciz ettiği iddiasıyla tırmandı. Durumu öğrenen aile üyeleri ile Erol Ş. sokakta karşı karşıya geldi. Taraflar arasında başlayan sözlü tartışma kısa süre içinde şiddetli bir kavgaya dönüştü.

Öfkesine hakim olamayan genç kızın annesi Zeliha Z., 29 yaşındaki amcası Mehmet G. ve annenin 24 yaşındaki eski eşi Serkan A., şüpheli Erol Ş.'ye saldırdı. Şahsı aralarına alan grup, tekme ve yumruklarla darbetmeye başladı. Sokaktaki plastik bir dubayı silah olarak kullanan saldırganlar, Erol Ş.'nin başına defalarca vurduktan sonra şahsı ekmek bıçağıyla kalçasından ve baldırından yaraladı. Çevredeki vatandaşlar kanlar içinde yere yığılan adamı kurtarmak ve kavgayı ayırmak için araya girmeye çalıştı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Erol Ş.'nin hayati tehlikesi bulunuyor ve yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürüyor.

Yaşananlar ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde şüphelilerin Erol Ş.'yi aralarına aldığı, plastik dubayla başına vurduğu ve ardından defalarca bıçakladığı anlar net bir şekilde görülüyor. Aynı kayıtlarda, darbedilen Erol Ş.'nin elinde de bir bıçak bulunduğu göze çarpıyor.

ÜÇ SALDIRGAN CEZAEVİNDE

Olayın hemen ardından kaçan şüphelileri yakalamak için harekete geçen polis ekipleri, görgü tanıklarının ifadeleri ve kamera kayıtları doğrultusunda çalışma başlattı. Olaya karışan Zeliha Z., Mehmet G. ve Serkan A. yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen üç şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÖRGÜ TANIĞI O KAN DONDURAN ANLARI ANLATTI

Dehşet anlarına yakından tanık olan ve o sırada bölgede bulunan Arda Devirgen, yaşananları şu sözlerle aktardı:"Cumartesi günü burada çalışıyorduk. Bir baktık dışarıda çığlık sesleri geldi. Hemen aşağı indik, ne oluyor diye bir baktık. Ben de zaten şu kapının önündeydim. Birden adama çelme taktılar, 60 yaşlarında bir adam vardı. Düşürdüler bıçaklamaya başladılar, ne olduğunu anlamadık. Arkasından iki tane daha kadın geldi. ‘Sen benim çocuğumu taciz ettin' demeye başladı. Ondan sonra o kadın da herhalde yerden bıçak aldı, o da birkaç tane sapladı. Ondan sonra biz zaten yukarı çıktık. Sonra polisler geldi herkesi sakinleştirmeye çalıştılar herhalde, bıçaklayan insanları da yakaladılar. Burası yola kadar komple kandı. Ondan sonra olay bitti"