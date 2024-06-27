TAG Otoyolu'nda feci kaza! Ölü ve yaralılar var

TAG Otoyolu'nun Gaziantep-Kahramanmaraş arasındaki bölümünde zincirleme trafik kazası meydana geldi. 4 aracın karıştığı feci kazada 3 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı.

TAG Otoyolu'nda feci kaza! Ölü ve yaralılar var
Editör: Yasin Kerim Aşan

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda korkunç bir zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza, TAG Otoyolu'nun Gaziantep-Kahramanmaraş arasındaki bölümünde yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, Hasan Kılıçparlar idaresindeki 27 AHK 33 plakalı çekici, Nurdağı ilçesi Şatırhöyük mevkisinde, önünde seyreden Veysel Oduncu'nun kullandığı 27 BMJ 57 plakalı otomobil ile Orhan Gül yönetimindeki 31 AKB 057 plakalı otomobillere arkadan çarptı. Otomobiller de önlerinde seyreden Nuri Tayan'ın yönetimindeki 33 AOC 043 plakalı çekicinin arka kısmına çarptı.

TAG Otoyolu'nda feci kaza! Ölü ve yaralılar var - Resim : 1

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada, sürücüler Orhan Gül, Veysel Oduncu ile Gulsum Vaapova hayatını kaybetti, Bülent Aydınışık yaralandı.

Kaza nedeniyle kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

TAG Otoyolu'nda feci kaza! Ölü ve yaralılar var - Resim : 2

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# TAG Otoyolu # trafik kazası
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