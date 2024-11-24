TAG Otoyolu'nda feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Nurdağı-Osmaniye gişelerinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Bir otomobilin bariyerlere çarptığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
TAG Otoyolu'nda feci kaza! Ölü ve yaralılar var
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Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, otoyolun Nurdağı-Osmaniye gişeleri oldu.

Edinilen bilgiye göre, A.Y. idaresindeki 31 AUA 429 plakalı otomobil, bariyerlere çarptı.

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

TAG Otoyolu'nda feci kaza! Ölü ve yaralılar var - Resim : 1

Ekipler, yaptıkları incelemede otomobilde bulunan E.Y'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücü ile araçta bulunan L.Y. ve A.Y. yaralandı. Yaralılar, Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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