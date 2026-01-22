TAG Otoyolu'nda kar esareti: Çok sayıda araç mahsur kaldı

Gaziantep’te öğle saatlerinden itibaren etkisini artıran yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kar yağışı nedeniyle kent genelinde ulaşımda ciddi aksaklıklar yaşanırken, bazı güzergâhlarda trafik tamamen durdu.

Yoğun kar yağışı sebebiyle Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nun Gaziantep-Adana istikametinde trafik akışı durdu. Otoyolda çok sayıda aracın saatlerdir mahsur kaldığı öğrenildi.

Kar yağışının etkisini artırmasıyla birlikte Gaziantep’i çevre illere bağlayan yollarda da ulaşım güçlükle sağlanıyor. Gaziantep-Şanlıurfa, Gaziantep-Kilis, Gaziantep-Kahramanmaraş ve Gaziantep-Adıyaman karayollarında trafik kontrollü şekilde ilerliyor. Bu güzergâhlarda maddi hasarlı kazaların da meydana geldiği bildirildi.

Öte yandan, olumsuz hava koşulları nedeniyle Gaziantep Havalimanı’ndaki uçuşların 23 Ocak saat 14.00’e kadar ertelendiği açıklandı.

Karayolları ekiplerinin bölgede kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürdüğü, sürücülere zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları yönünde uyarı yapıldığı bildirildi.