Tahir Elçi davasında karar

Eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin ölümüne ilişkin devam eden davada karar açıklandı. Mahkeme, davada yargılanan 3 polis için beraat kararı verdi

Tahir Elçi davasında karar
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Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Tahir Elçi cinayeti davasının karar duruşması yapıldı. Davanın müdahil avukatları, karar açıklanmadan önce salondan çıkarak mahkemeyi protesto etti. Avukatların tepkisi sonrası duruşmaya ara verdi. Aranın ardından kararını açıklayan Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuksuz yargılanan 3 polis memuru hakkında beraat kararına hükmetti.

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