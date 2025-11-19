Tahliye oldu, uslanmadı! Ağabeyinden sonra eşini de katleden caniye verilen ceza belli oldu

Samsun'un Canik ilçesinde yaşanan ve kamuoyunda büyük infial yaratan kadın cinayeti davasında yargı süreci tamamlandı. Daha önce öz ağabeyinin canına kıyan ve cezaevinden tahliye olduktan sonra bu kez de 3 çocuğunun annesi olan eşini hedef alan sanık hakkında hüküm verildi. Samsun 5. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, sanığı "ağırlaştırılmış müebbet hapis" cezasına çarptırarak demir parmaklıklar ardında kalmasına hükmetti.

Dava dosyasındaki detaylar, sanığın suç geçmişinin kabarık olduğunu ve sistemdeki boşluktan nasıl faydalandığını gözler önüne serdi. Tır şoförlüğü yapan 38 yaşındaki Emrah Akpınar'ın, 2016 yılında İlkadım ilçesinde tartıştığı ağabeyi İdris Akpınar'ı bıçaklayarak öldürdüğü ve bu suçtan 16 yıl 8 ay hapis cezası aldığı belirlendi. Ancak sanığın, 2021 yılında Kovid-19 tedbirleri kapsamında izinli olarak cezaevinden tahliye edildiği ortaya çıktı. Tahliyesinden 5 yıl sonra, 15 Nisan'da Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi Ok Sokak'ta dehşet saçan Akpınar, hakkında uzaklaştırma kararı aldıran 36 yaşındaki eşi Emine Akpınar'ı sokak ortasında 6 el ateş ederek katletti. Olayın ardından kayıplara karışan zanlı, Cinayet Büro dedektiflerinin termal ve kızılötesi kameralarla yürüttüğü nefes kesen operasyon sonucunda, olaydan 4 gün sonra Atakum ilçesindeki bir samanlıkta saklanırken yakalandı.

SANIK: "HATIRLAMIYORUM" DEDİ

Mahkemede son kez hakim karşısına çıkan Emrah Akpınar, savunmasında eşinin kendisine boşanma davası açtığını ve uzaklaştırma kararı aldırdığını belirtti. Olay günü yaşananları anlatan sanık, soğukkanlılıkla gerçekleştirdiği eylemi şu sözlerle savundu: "Eşim boşanma davası açmıştı, uzaklaştırma kararım vardı. Kızımı aradım ama sert konuştu. Ali ile eve gittik. Perde arkasında gölge gördüm, zile basmadan döndüm. Eşim yanında ailesinden biri olunca telefonlara bakmıyordu. Araçta otururken eşimi gördüm, ‘ne yapıyorsun, arabaya gidip konuşalım' dedim ama gelmek istemedi. Çekişme olmadı. Eşim burada söylemek istemediğim sözler söyledi. Silahla ateş ettim, sonrasını hatırlamıyorum. Yakalanıncaya kadar ormanda, fındıklıkta kaldım. Evine gittiğim arkadaş evde yoktu. Çok pişmanım. Bulunduğum durumdan vicdan azabı çekiyorum"

Sanık ayrıca, daha önce silahlı saldırıya uğradığını ve ailesinin hasımları olduğu gerekçesiyle 4 yıldır ruhsatsız silah taşıdığını iddia etti.

YEĞENİN SAVUNMASI: SİLAH SESİ DUYMADIM

Olay günü dayısının yanında olan ve tutuklu yargılanan 25 yaşındaki yeğen Ali Ö. ise suçlamaları reddetti. Kendisini savunan Ali Ö., "Eşimle anlaşmalı boşandım, dayımla aynı evde kalıyordum. Olay günü yengemin evine gittik, ben araçta bekledim. Dayım kapının açılmadığını söyledi, benim bakmamı istedi. Işık yanıyordu ama kapı açılmadı. Silah sesi duymadım. Dayım bana ‘koşsana' dedi ama şüphelenmedim. Tır garajına gittik. Sonra benzinliğe geçtim, arkadaşımı aradım. Polisler gelip yengemin vurulduğunu söyledi. Uzaklaştırma kararını biliyordum. Olaydan haberim yoktu, beraatimi talep ediyorum" şeklinde konuştu.

Yargılama sonunda mahkeme heyeti, ana sanık Emrah Akpınar'a eşini kasten öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verirken, ruhsatsız silah bulundurmaktan da ayrıca 3 yıl hapis cezasına hükmetti ve tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı. Diğer sanıklardan Ali Ö. beraat ederek tahliye edildi ancak karar kesinleşinceye kadar yurt dışı çıkış yasağı getirildi. Sanığın kaçmasına yardım ettiği öne sürülen Ersin Y. 10 ay hapis cezasına çarptırılırken cezası ertelendi, saklandığı ahırın sahibi Nusret A. ise beraat etti.