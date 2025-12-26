Tahliye sevinci yarım kaldı: Manisa'da cezaevi yolunda can pazarı!

Aynı araçta bulunan ve ağır yaralanan 8 yaşındaki Mehmet Kapucu ise ilk müdahalenin ardından ambulansla Demirci Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Talihsiz çocuk, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada yaralanan diğer otomobilin sürücüsü Mustafa D. ise Demirci Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.