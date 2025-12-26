Tahliye sevinci yarım kaldı: Manisa'da cezaevi yolunda can pazarı!
Manisa'nın Demirci ilçesinde meydana gelen katliam gibi kazada aynı aileden biri çocuk 3 kişi hayatını kaybederken, olayın ardındaki detay yürekleri dağladı.
Kaza, Manisa'nın Demirci-Selendi kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Soner Kapucu idaresindeki 64 AU 105 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Mustafa D. yönetimindeki 06 EUV 371 plakalı araç şiddetli bir şekilde çarpıştı.
Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye ivedilikle sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde, 64 AU 105 plakalı otomobilin sürücüsü Soner Kapucu ile araçta yolcu olarak bulunan Mehmet Kapucu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Aynı araçta bulunan ve ağır yaralanan 8 yaşındaki Mehmet Kapucu ise ilk müdahalenin ardından ambulansla Demirci Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Talihsiz çocuk, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada yaralanan diğer otomobilin sürücüsü Mustafa D. ise Demirci Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.
TAHLİYE EDİLEN YAKINLARINI ALMAYA GİDİYORLARDI
Feci kazayla ilgili ortaya çıkan detay ise acıyı ikiye katladı. Kapucu ailesinin, Demirci Açık Ceza İnfaz Kurumu’ndan tahliye edilen bir yakınlarını karşılamak ve teslim almak üzere yola çıktıkları öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.