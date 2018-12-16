Karın keyfini yine çocuklar çıkardı. Kars Sarıkmış'da çocuklar kendi yaptıkları tahta kızaklarla kaymanın keyfini yaşadı.

Hafta sonunu fırsat bilen çocuklar kar keyfi yaptı.



Burası Kars'ın Sarıkamış ilçesi...



Lapa lapa yağan kar yerini güneşe bıraktı. Fırsat bu fırsat diyen çocuklar da kızaklarını alıp kendilerini dışarı attı.



Kar eğlencesi kadar kendi yaptıkları kızaklarla kaymanın tadını da çıkardılar.



Çocuklar tahta kızaklarıyla önce tepeye tırmandı ardından kızaklarla kendilerini yokuş aşağı bıraktı.



Şehirde yaşayan yaşıtlarına göre yaşadıkları coğrafyada zorluklar kadar doğanın güzelliklerini de görebilen çocuklar mutlu.



Bunu her seferinde yapan ve yorulmak bilmeyen çocukların eğlencesi güzel görüntüler oluşturdu.



Çocuklar zaman zaman kendi aralarında da yarışarak keyifli anlar yaşadı.



ulusal.com.tr