Tahtakurularından kurtulmak isterken az daha canlarından oluyorlardı! Konya'da ilaçlama faciası

Konya'nın Selçuklu ilçesinde, tahta kurularından kurtulmak için evini internetten bulduğu bir firmaya ilaçlatan ailenin 2 yaşındaki çocuğu zehirlenme teşhisiyle yoğun bakıma alındı. İşlem sırasında evde alüminyum fosfit kullanıldığının tespit edilmesi üzerine, baba Ertuğrul Öksüz ilaçlamayı yapan şirket yetkilileri hakkında yasal işlem başlattı.

SABAH KUSMAYA BAŞLAYINCA GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Olay, 7 Nisan Salı günü merkez Selçuklu ilçesi Buhara Mahallesi Tevazu Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın birinci katındaki dairede meydana geldi. Dairede yaşayan Ertuğrul Öksüz, kendisini, eşini ve çocuğunu tahta kurularının ısırması üzerine çözüm arayışına girdi ve internet üzerinden bir ilaçlama firmasıyla anlaştı. Eve gelen firma çalışanları, alüminyum fosfit kullanarak ilaçlama işlemini gerçekleştirdi ve aileye 16 saat sonra eve girebileceklerini söyleyerek oradan ayrıldı. Öksüz ailesi, belirtilen sürenin iki katı olan yaklaşık 32 saat bekledikten sonra eve girdi. Temizlik işlemlerinin tamamlanmasının ardından aile geceyi evde geçirdi.

Ertesi sabah saatlerinde anne ve 2 yaşındaki çocuğun kusmaya başlaması üzerine aile hızla hastaneye gitti. Hastanede yapılan kontrollerin ardından zehirlendiği belirlenen 2 yaşındaki çocuk yoğun bakım ünitesine alınarak tedavi altına alındı. Çocuğunun hayati tehlike atlatması üzerine baba Ertuğrul Öksüz, savcılığa giderek ilaçlama firması hakkında şikayetçi oldu.

Süreci ve yaşadıkları mağduriyeti anlatan Ertuğrul Öksüz, firmayı internetteki olumlu yorumlara bakarak bulduğunu ifade etti. Öksüz, "Leyla'yı tahta kuruları ısırdı, sonra eşimi ısırdı, sonra beni ısırdı. Ben de internetten araştırarak bu şirketi buldum. Bayağı işte ünlü olduğunu falan okudum internette. Kesin çözüm sunduklarını söylediler tahta kuruları hakkında. Bizler de onlara inanarak, önce iş yerlerini giderek, görerek bu işlemi gerçekleştirdim. Ücret konusunda 5 bin liraya anlaştık kendileriyle ve ücretin ödemesini sağladık. Daha sonrasında tahta kurularını komple bitirdiler, aileyi de komple bitirme yolunda bir adım atmaya çalıştılar. Çok şükür sabah erken müdahalemle bu konu Allah'ın izniyle gerçekleşmedi" dedi.

İlaçlama sonrasında kendilerine verilen süreye uymalarına rağmen hastanelik olduklarını belirten Ertuğrul Öksüz, yaşadıkları süreci ve ihmaller zincirini şu sözlerle anlattı: "Geçtiğimiz 7 Nisan Salı günü akşam saatlerinde evi ilaçlama işlemi gerçekleştirdi. Daha sonrasında şahıslar bir gün sonra veya 16 saat sonra eve girebileceğimizi söylediler bizlere. Biz de çarşamba akşamı saat 22.00 sıralarında evi havalandırıp, temizledikten sonra çocuğum ve eşimle beraber eve girdik. Perşembe sabahı kızım Leyla aşırı bir şekilde kusmaya başladı. Eşim de aynı şekilde kustuğunu ve göremediğini söyledi. Bunun üzerine yakın olduğu için hemen Beyhekim Devlet Hastanesi'ne geçtik. Orada direkt Leyla'nın hayati tehlikesinin olduğunu söylediler ve hastanede organofosfattan dolayı zehirlendiğini dile getirdiler. Daha sonrasında ambulansla Şehir Hastanesi'ne kızımın sevki yapıldı. Kızımın 5 gün kadar bir yoğun bakımda yatış süreci gerçekleşti. Bu süreçte sorduğumuz zaman bizlere Leyla'nın organofosfattan dolayı zehirlendiğini, kan değerleri yüksek olduğu için bu şekilde yatacağını söylediler. Aynı zamanda da Leyla'nın yoğun bakımda kaldığı 4. gününde doğum gününü yaptık ufak bir kutlamayla. Bu sonuçta çok büyük ihmaller çerçevesinde gerçekleştirilen bir olay. Şahıslar alüminyum fosfit kullandıklarını bize söylemediler. Zaten evlerde, dairelerde kullanılması yasak olan bir ilacı kullanmışlar. Hatta o gün ben onlarla beraber ev ilaçlamasında da girmiştim. Özellikle kendi cebinden saklayarak çıkardığı gri uzun ince bir kutu vardı, bu kutu içerisindeki ilacı çıkararak koydu odalara. Leyla'nın odasına 7-8 tablet koydu, yatak odasına da aynı şekilde 7-8 adet koydu. Bunların ne olduğunu sorduğumda ‘Önemli bir şey değil, yarım saat ile 45 dakika sonra patlar ve temizlik yaparken bunları mutlaka elektrik süpürgesiyle çekin' dediler. Temizlik yapmam gerektiğini söylediler. Çok şükür Leyla yoğun bakımda 5 gün yattıktan sonra 2 gün de serviste yattı. Şu an pedagoglarla görüşmelerimiz devam ediyor. Leyla'nın psikolojik olarak artık tek başına yoğun bakımda yattığı için korkuları var. İlaçlama şirketlerinin denetimlerinin sıklaşmasını talep ediyorum. Çünkü bugün Leyla kurtuldu, erken müdahale ettik. Fakat başka bir ailenin başına gelmemesi için ilaçlama şirketlerinin evde alüminyum fosfit kullanması veya buna benzer diğer ilaçları kullanması kesin şekilde yasak. Fakat el altından tedarik etmelerine izin verenler var. Komple çok sağlam bir denetime ihtiyaç var. İstanbul'da gurbetçi ailemizin otelde vefat ettiğinde kullandıkları ilacın da zaten alüminyum fosfit olduğu tespit edilmiş. Yani onlarla kullanılan ilaç bizim evde kullanılan ilaçlarla tamamen aynı. Hakeza Konya'daki vefat eden ailemizin çocuğu da aynı ilaç ile zehirlenmiş"

SAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

Yaşanan hayati tehlikenin ardından savcılığa giderek firma hakkında suç duyurusunda bulunan aile, adaletin yerini bulmasını bekliyor. Savcılık talimatıyla evde incelemeler yapılırken, olay yeri inceleme ekipleri söz konusu tabletlerin bıraktığı kalıntıları delil olarak topladı. Olayla ilgili gerekli şikayetlerini yaptıklarını anlatan Öksüz, "Şikayetçi olduk. Olay yeri inceleme ekipleri, savcılık talimatıyla evden bu alüminyum fosfitten kalıntı olan külleri gri şeklinde bir kül bırakıyor. İncelemeleri yaptılar, numuneleri her odadan aldılar. Yani hem Leyla'nın odasında hem yatak odasında toplamda 7-8 adet alüminyum fosfitin tabletleri bulundu. Gerekli cezayı almaları için var gücümle savaşacağım" diye konuştu.