Taksi durağında korku dolu anlar: Saldırgan elinde kılıçla durağı bastı!

Ankara Mamak'ta bir taksi durağında meydana gelen kılıçlı saldırıda, 70 yaşındaki Ceylan Özaydın ağır yaralandı. Saldırgan olay yerinden kaçtı ancak kısa sürede yakalandı.

Mamak ilçesi Mutlu Mahallesi’ndeki Mutlu Taksi Durağı’nda sabah saatlerinde yaşanan olay, paniğe yol açtı.

Edinilen bilgilere göre, bir taksi durağından müşteri almak için yola çıkan araca, elinde kılıç olan bir yolcu binmek istedi. Sürücü bu kişiyi aracına almayınca saldırgan sinirlenerek durakta bekleyen 70 yaşındaki yolcu Ceylan Özaydın’a kılıçla saldırdı.

YOĞUN BAKIMA KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 acil servis ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Özaydın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Öte yandan, olay yerinden kaçan saldırgan polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

“HER GÜN BİR TAKSİCİ ÖLDÜRÜLÜYOR”

Taksi durağının başkanı Ali Resuloğlu, yaşananlar karşısındaki çaresizliğini şu sözlerle dile getirdi:

“Şahıs, sabah 706’ncı sokağa taksi istiyor. Aracımız gidiyor, elinde sallama olduğu için şoförümüz yolcuyu almıyor. Yolcu küfrederek durağa gelip 70 yaşındaki insana sallama ile saldırıyor. 70 yaşındaki insan şu an hastanede, çok kötü bir durum bu. Emniyetimiz de gerekeni yaptı, saldırganı yakaladılar. Böyleleri başımıza bela, ne yapacağımızı bilmiyoruz. Taksicinin hiçbir güvencesi yok. Her gün bir taksici öldürüyorlar. İstanbul'da dün bir arkadaşımızı öldürdüler, bugün bizi öldüreceklerdi. Yoğun bakımda yaralımız. Taksici esnafıyla ilgilenen de yok.”

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

