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Taksi müşterilerine kütüphane hizmeti

Amasya'da taksi şoförü Duran Koçak örnek bir harekete imza attı. Koçak, taksisini kütüphaneye çevirdi

Taksi müşterilerine kütüphane hizmeti

Bu taksi diğerlerinden çok farklı. Çünkü o bir kütüphane...

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde taksi şoförlüğü yapan Duran Koçak, aracında "Kütüphane hizmeti" veriyor.

Koçak bu uygulamayı, yolculuk sırasında müşterilerinin sıkılmasını önlemek amacıyla başlattı. Yolcular, kitapları istedikleri zaman "Emanet" olarak da alabiliyor.

İlçede 4 yıldır taksicilik yapan Duran Koçak, bir farkındalık oluşturmak istiyor.

Araçta sürekli roman ve Gümüşhacıköy'ü tanıtıcı türde 5-6 kitap bulunuyor.

Artıkabat Mahallesi Muhtarlığını da yürüten Koçak, muhtarlık bürosunda da küçük bir kütüphane oluşturdu.

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #taksi #amasya
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