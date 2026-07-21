Taksi şoförü hakkında taciz iddiası! Kadın müşteri şikayetçi oldu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde emekli polis memuru olan bir taksi şoförünün, kadın müşterisine cinsel içerikli mesajlar gönderdiği iddia edildi. Mesajların çıktılarını alarak durağa giden kadının şikayeti üzerine şahıs hakkında tahkikat başlatıldı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Taksi şoförü hakkında taciz iddiası! Kadın müşteri şikayetçi oldu
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İddiaların odağındaki olay, Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana geldi. Taksisine binen kadın müşterinin telefon numarasını temin ettiği öne sürülen emekli polis memuru R.Y.'nin, daha sonra bu numaraya cinsel içerikli mesajlar gönderdiği iddia edildi.

MESAJ ÇIKTILARIYLA TAKSİ DURAĞINI BASTI

Telefonuna gelen mesajları gören kadın müşteri, cinsel içerikli metinlerin kağıda çıktılarını alarak doğrudan R.Y.'nin görev yaptığı taksi durağına gitti. Kendisine atılan mesajların hesabını sormak isteyen kadın müşteri ile taksi şoförü R.Y. arasında durakta kısa süreli bir tartışma yaşandı.

112'Yİ ARAYARAK POLİS ÇAĞIRDI

Duraktaki sözlü gerginliğin büyümesi üzerine kadın müşteri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu kolluk kuvvetlerine bildirdi ve olay yerine polis ekiplerini çağırdı. Yapılan ihbar üzerine taksi durağına intikal eden ekipler olaya müdahale ederek tarafların ifadelerine başvurdu.

Polis ekiplerinin olay yerinde gerçekleştirdiği ilk işlemler sırasında kadın müşterinin, taksi şoförü R.Y.'den resmi olarak şikayetçi olduğu öğrenildi.

Tarafların dinlenmesi ve şikayetin kayda geçmesinin ardından, polis ekiplerince konuyla ilgili başlatılan tahkikatın halihazırda devam ettiği bildirildi.

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