Taksi ve servis araçları için yeni düzenlemeler Resmi Gazete’de

Taksilere acil durum butonu ve kamera zorunluluğu getirildi. Yeni düzenlemeyle birlikte, bu teçhizatların düzenli aralıklarla uygun çalışıp çalışmadığı kontrol edilecek. Kameralar, en az bir ay süreyle kayıt yapma kapasitesine sahip olacak.

Dilek Doğan Dilek Doğan
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Taksi şoförleri, alınan kararı genel olarak olumlu karşıladı ve uygulamanın güvenlik açısından caydırıcı olduğunu belirtti.

Ayrıca, Karayolları Trafik Yönetmeliği ve Okul Servis Araçları Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikler Resmi Gazete’de yayımlandı. Okul servis araçları için getirilen yenilikler arasında, sürücülerin D sınıfı ehliyet için en az iki yıl, D1 sınıfı ehliyet için ise en az beş yıl deneyime sahip olma şartı yer alıyor.

Bunun yanında, okul servis şoförlerinin her yıl aile hekiminden, mesleğe uygun olduklarına dair sağlık raporu alması zorunlu hale getirildi.

Taksi ve dolmuş şoförlerinden yaşanan tehlikelere ilişkin açıklamalar:

"Geçen gün arkadaşımın aracında bir yolcu camdan silah sıkmış."

Özetle Yeni Düzenleme:

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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