Ümraniye'de yoldan geçen Canan Ay'ı darp ederek hakarette bulunduğu iddiası ile tutuklu yargılanan taksi şoförü Şenol Göktürkoğlu, "Kasten basit yaralama" ve "Hakaret" suçlarından toplam 1 yıl 3 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Göktürkoğlu karar ile birlikte tahliye edildi. Canan Ay karardan memnun olduğunu belirterek, "Adalet yerini buldu diyorum başka bir şey demiyorum" dedi.

İstanbul 51. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık Şenol Göktürkoğlu (33) ve mağdur Canan Ay (31) ile tarafların avukatları katıldı.





SANIK: BANA KÜFÜR ETTİ



Savunmasını yapan sanık Şenol Göktürkoğlu, yolun ortasından giden müştekiye sadece korna çaldığını belirterek, "Kendisi, 'görmüyor musun, kaldırım dolu, araçlar park etmiş, nerden yürüyeyim' şeklinde sözler söyledi ve bana hakaret etti. Bu sırada ben durdum" dedi. Müştekiye hiçbir şekilde küfür etmediğini savunan sanık Göktürkoğlu, "Kendisi bana küfür etti. Daha sonra arabama tekme atı. Ben arabadan indim, bana saldırdı. Çevredekiler araya girdi. Kafa attığımı söylüyor. Arabama binip gidecekken kendisi arkadan araca bindi, ayağını kapıya dayadı, ben de kendisini aşağıya çektim yoluma devam ettim. Kendisini kasten yaralamadım, hakaret etmedim. Üzerime atılan suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.





MÜŞTEKİ OLAY ANINI ANLATTI





Olay günü kardeşiyle beraber yolun kenarından yürürken taksinin hızla gelip kendilerine korna çaldığını söyleyen Canan Ay, "Arkamızdan kornayı çaldı. Biraz ileride yolun kenarına çekti, durdu. Bana seslendi. Yanına gittiğimde küfür ederek, 'niye yolun ortasından yürüyorsun' dedi. Hakaret etti. Ben de arabasına ayağımla vurdum. Bunun üzerine araçtan indi, bana kafa atıp darp etmeye başladı. Ben yere düştüm. Kimse ayırmaya çalışmadı. Ben 'polisi arayın' diye bağırmaya başladım. Taksiyi üzerime sürdü. Bana hafiften çarptı, gitmek istedi. Ben da gitmesin diye arka kapısını açıp bindim. Ben o sırada da polisle konuşuyordum. Telefonu elimden almaya ve kapıyı kapatmaya çalıştı. Hareket etti. Yaklaşık 300 metre gittik. Daha sonra kendisi aracı durdurdu beni araçtan attı ve yoluna devam etti. Sanıktan şikayetçiyim" dedi.





Olay anında Canan Ay'ın yanında bulunan kardeşi İlayda Bayar da tanık olarak dinlendi. Yolun ortasında yürüdükleri gerekçesi ile sanığın ablasına hakaret ettiğini söyleyen İlayda Bayar, "Kendisi ablama küfür etti. Ablam da sinirlenip taksiye ayağıyla vurdu. Sanık da araçtan inerek ablamı darp etmeye başladı, saçını çekti. Olay yerinden gitmesin diye aracın arka kapısından araca bindi. İlerde kendisi ablamı aşağıya attı" dedi.





GÖRÜNTÜLERDEKİ KİŞİNİN KENDİSİ OLDUĞUNU KABUL ETTİ





Ardından olay gününe ilişkin görüntüler izlendi. Sanık, görüntülerdeki kişinin kendisi olduğunu söyledi.





SON SÖZÜ SORULAN SANIK: KESİNLİKLE İFTİRA ATIYOR





Son sözü sorulan sanık, "Çok hızlı gittiğimi söylediler ve kendisi yolun üzerinde gidiyordu. Kafa attığımı, saçını çektiğimi söylüyor. Kesinlikle iftira atıyor" dedi.





Mahkeme, sanığı, "Kasten basit yaralama" suçundan 1 yıl, "Hakaret" suçundan da 3 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Mahkeme kararla birlikte sanığın tahliyesine hükmetti.





Canan Ay ve Avukatı Ozan Özden, duruşma çıkışı adliye koridorunda gazetecilere kısa bir açıklamada bulundu. Bu davanın toplumsal hassasiyeti olan bir dava olduğunu söyleyen Avukat Ozan Özden sanığın en üst sınırdan ceza aldığını söyledi.



"ADALET YERİNİ BULDU"





Canan Ay da, "Adalet yerini buldu diyorum başka da bir şey söylemiyorum" dedi.





İDDİANAMEDEN





İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Şenol Göktürkoğlu'nun 21 Mayıs 2018 tarihinde Ümraniye'de kardeşi ile yolda yürüyen Canan Ay'ı (31) kafa atmak suretiyle darp ederek hakaret ettiği belirtiliyor.





Müşteki Canan Ay'ın olay nedeniyle basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek nitelikte yaralandığı belirtilen iddianamede, şüphelinin, "Kasten yaralama" ve "Hakaret" suçlarından 7 ay 15 günden 3 yıl 4 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi.





Göktürkoğlu, bu soruşturma kapsamında 23 Mayıs 2018 tarihinde tutuklanmıştı.