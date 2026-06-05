Taksiciyi bıçaklayarak öldürmüştü! Kayseri'deki kan donduran cinayette yeni gelişme

Kayseri'de taksi şoförü Mustafa D.'yi bıçaklayarak öldüren tutuklu sanık M.Ş. hakim karşısına çıktı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Taksiciyi bıçaklayarak öldürmüştü! Kayseri'deki kan donduran cinayette yeni gelişme
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1 Eylül 2025 tarihinde Doğu Garajı Otobüs Terminali'nde meydana gelen olayda, taksici Mustafa D. bıçaklanarak hayatını kaybetmişti. Cinayetin faili olarak tutuklanan M.Ş.'nin yargılanmasına Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Tutuklu sanık M.Ş. ve taraf avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada dava dosyasına eklenen yeni resmi belgeler incelendi.

AKIL SAĞLIĞI RAPORU DOSYAYA GİRDİ

Mahkeme heyeti, sanık M.Ş. hakkında daha önce talep edilen akıl sağlığı raporunun kuruma ulaştığını bildirdi. İlgili heyet tarafından hazırlanan raporda, sanığın akıl sağlığının yerinde olduğu yönünde resmi görüş bildirildi. Dosyaya eklenen raporun okunmasının ardından mahkeme heyeti tarafından söz verilen sanık M.Ş., "Ben akıl sağlığımın yerinde olduğunu daha önce de belirtmiştim. Pişmanım keşke böyle bir olay yaşanmasaydı" dedi.

SAVCIDAN İNDİRİMSİZ AĞIR CEZA TALEBİ

Duruşmanın ilerleyen bölümlerinde esasa ilişkin mütalaasını açıklayan savcılık makamı, suçun niteliği ve uygulanacak ceza hususundaki taleplerini sıraladı. Savcı, M.Ş.'nin cinayeti planlı işlediğini belirterek "tasarlayarak öldürme" suçundan cezalandırılmasını ve sanık lehine herhangi bir haksız tahrik indirimi uygulanmamasını istedi. Ağır ceza talebini barındıran savcılık mütalaasının ardından tekrar söz alan tutuklu sanık M.Ş. ise iddialara şu ifadelerle yanıt verdi:"Ben tasarlayarak öldürmedim. Hiçbir sabıkam yok. Esnafım ve bir kez olsun polis karakoluna bile gitmişliğim olmadı. Yaşanan bu olaydan dolayı çok pişmanım"

Sanık ve avukatların mütalaaya karşı savunmalarının dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Dosyada bulunan eksik hususların giderilmesi amacıyla duruşmayı ileri bir tarihe erteleyen mahkeme, sanık M.Ş.’nin tutukluluk halinin devamına hükmetti. Davanın görülecek bir sonraki celsesinin, nihai hükmün açıklanacağı karar duruşması olması bekleniyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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