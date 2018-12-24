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Taksiciyi gasbeden zanlı tutuklandı

Sakarya'da şoförünü gasbettiği taksiyle kaçtığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.

Taksiciyi gasbeden zanlı tutuklandı

Alınan bilgiye göre, S.K. (25) bindiği takside bıçak zoruyla şoförün üzerinde bulunan 40 lira ve iki cep telefonunu aldı. Daha sonra şoförü taksiden indiren S.K. kaçtı.

Taksi şoförünün durumu bildirmesi üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı.

Çalışma sonucu, taksi Erenler ilçesinde bulunurken, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüpheli S.K'yi yakaladı. Şüphelinin adresinde yapılan aramada, gasbedilen bir cep telefonu ve taksi ruhsatı ele geçirildi.

"Hırsızlık" suçundan kaydı olduğu öğrenilen S.K, emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından Sakarya Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüpheli S.K. tutuklandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #taksi #gasp
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