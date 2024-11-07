Taksim Metrosu'nu su bastı
Taksim Meydanı'nda İSKİ ekiplerinin yürüttüğü çalışma sırasında bir iş makinesinin su borusunu patlatması sonucunda metro istasyonunu su bastı.
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Taksim Meydanı'nda İSKİ ekiplerinin yürüttüğü çalışma sırasında bir iş makinesinin su borusunu patlatması sonucunda metro istasyonunu su bastı.
Patlayan su borusu nedeniyle meydan su baskına uğrarken, su metroya kadar ulaştı.
Metroda duvarlardan ve merdivenlerden suların aktığı, su birikintilerinin oluştuğu görüldü. Güvenlik amacıyla, suyun biriktiği alanlardaki koruma levhaları yerleştirilerek önlemler alındı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı