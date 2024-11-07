Taksim Metrosu'nu su bastı

Taksim Meydanı'nda İSKİ ekiplerinin yürüttüğü çalışma sırasında bir iş makinesinin su borusunu patlatması sonucunda metro istasyonunu su bastı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Taksim Metrosu'nu su bastı
Yayınlanma:

Taksim Meydanı'nda İSKİ ekiplerinin yürüttüğü çalışma sırasında bir iş makinesinin su borusunu patlatması sonucunda metro istasyonunu su bastı.

 Patlayan su borusu nedeniyle meydan su baskına uğrarken, su metroya kadar ulaştı.

Metroda duvarlardan ve merdivenlerden suların aktığı, su birikintilerinin oluştuğu görüldü. Güvenlik amacıyla, suyun biriktiği alanlardaki koruma levhaları yerleştirilerek önlemler alındı.

38 terörist etkisiz hale getirildi! Milli Savunma Bakanlığı operasyonların bilançosunu açıkladı38 terörist etkisiz hale getirildi! Milli Savunma Bakanlığı operasyonların bilançosunu açıkladıGündem

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Taksim metro
Günün Manşetleri
ABD askerleri Suriye'den çekilecek mi?
Türkiye ve Çin arasında 5 alanda yeni işbirliği adımları
Çin'den ABD'de başkan seçilen Trump'a çağrı
38 terörist etkisiz hale getirildi
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan hakkında soruşturma başlatıldı
Narin Güran cinayetinde sıcak gelişme
Donald Trump'ın yeni kabinesinde kimler olacak?
2 bin 274 silah ele geçirildi, 1.664 şüpheliye işlem
Trump döneminde ABD-Türkiye ilişkileri nasıl olacak?
Ersin Tatar'dan Türk Dünyası'na çağrı
Çok Okunanlar
Süper Lig'de 12. haftanın hakemleri açıklandı Süper Lig'de 12. haftanın hakemleri açıklandı
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan hakkında soruşturma başlatıldı DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan hakkında soruşturma başlatıldı
Donald Trump'ın yeni kabinesinde kimler olacak? Donald Trump'ın yeni kabinesinde kimler olacak?
Zelenskiy ile Trump görüştü Zelenskiy ile Trump görüştü
38 terörist etkisiz hale getirildi 38 terörist etkisiz hale getirildi