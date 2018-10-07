İstanbul'da, Beyoğlu Taksim Meydanı'ndaki metro istasyonunun girişinde bir erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Taksim Meydanı'ndaki metro istasyonunun girişindeki yürüyen merdivenlerin yanında yerde hareketsiz yatan bir erkek gören çevredekiler, durumu polise bildirdi.



İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, isminin Gökhan Özgel (21) olduğu öğrenilen kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.



Bölgeyi güvenlik şeridine alan polis ekipleri, inceleme yaptı.



İlk incelemelerin ardından Özgel'in cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Ali Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.