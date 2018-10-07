ABD firmalarından Türkiye'ye milyarlarca dolarlık yatırım
ABD firmalarından Türkiye'ye milyarlarca dolarlık yatırım
TSK'ye 22 yeni Anka geliyor
TSK'ye 22 yeni Anka geliyor
TBMM 'Trafik Kanunu Teklifi' için mesai yapacak
TBMM 'Trafik Kanunu Teklifi' için mesai yapacak
"İsrail uluslararası anlaşmalara göre savaş suçu işliyor"

Taksim Meydanı'nda erkek cesedi bulundu

İstanbul'da, Beyoğlu Taksim Meydanı'ndaki metro istasyonunun girişinde bir erkek cesedi bulundu.

Taksim Meydanı'nda erkek cesedi bulundu

Alınan bilgiye göre, Taksim Meydanı'ndaki metro istasyonunun girişindeki yürüyen merdivenlerin yanında yerde hareketsiz yatan bir erkek gören çevredekiler, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, isminin Gökhan Özgel (21) olduğu öğrenilen kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Bölgeyi güvenlik şeridine alan polis ekipleri, inceleme yaptı.

İlk incelemelerin ardından Özgel'in cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Ali Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #beyoğlu #istanbul #taksim meydanı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.