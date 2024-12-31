Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde yılbaşı yoğunluğu artıyor

2025'e doğru geri sayım sürerken megakent İstanbul'da da vatandaşlar cadde ve sokakları doldurmaya başladı. İstanbul'un en önemli buluşma noktalarından Taksim Meydanı ile İstiklal Caddesi'nde yeni yıla saatler kala yoğunluk artıyor.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde yılbaşı yoğunluğu artıyor
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2025'e doğru geri sayım sürüyor. Yeni yıla çok az bir süre kala megakent İstanbul'da da hareketlilik her geçen dakika artıyor.

İstanbul'un en önemli buluşma noktalarından olan Beyoğlu, yılbaşı kutlamalarına katılmak isteyen yerli-yabancı binlerce kişi için bu yıl da ilk tercihlerden biri oldu.

Taksim Meydanı ve çevresindeki kalabalık her geçen saat daha da artarken, İstiklal Caddesi'ni dolduran ziyaretçiler yoğunluk dolayısıyla yürümekte güçlük çekti.

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde yılbaşı yoğunluğu artıyor - Resim : 1

Polis ekipleri, vatandaşların ve turistlerin yılbaşı akşamını huzur içinde geçirmesini sağlamak amacıyla bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Cadde ve meydan girişinde oluşturulan kontrol noktalarında çanta ve üst araması yapıldı. Aramalar sırasında şüpheli görülen kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu gerçekleştirildi.

Ekiplerin Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ndeki güvenlik önlemleri sürüyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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