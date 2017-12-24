İstanbul Taksim'de yürüyen bir turist kadının başına nereden geldiği belli olmayan yorgun mermi isabet etti. 30 yaşındaki kadın hastaneye kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

İstanbul Taksim'deki en işlek sokaklardan birinde yürüyordu, bir anda yere yığıldı.



30 yaşındaki Mısırlı turist kadına ne olduğuysa sonradan ortaya çıktı. Zahide Muhammed Fadii'nin isimli kadının başına yorgun merminin isabet ettiği anlaşıldı.



Olay öğle saatlerinde Taksim'deki Mis Sokak'ta yaşandı. Sokakta yürüyen Mısırlı turistin başına nereden geldiği belli olmayan "Yorgun mermi." isabet etti.



Bir anda yer yığılan kadının yardımına çevredekiler yetişti. Olay polis ve sağlık ekiplerine bildirildi.



Çok geçmeden olay yerine sağlık ekipleri geldi. 30 yaşındaki Mısırlı kadına ilk mdüahael yapıldı. Yaralı kadın daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, nereden geldiği belli olmayan yorgun merminin izini sürüyor.





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