Taksinin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışırken taksi çarpan 61 yaşındaki Sefanur B. hayatını kaybetti. Taksi sürücüsü, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Taksinin çarptığı kadın hayatını kaybetti
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Sakarya'nın Serdivan ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, D-100 kara yolu İstanbul istikameti Aşağıdereköy mevkisi oldu.

Edinilen bilgiye göre, 35 yaşındaki S.Y'nin kullandığı 54 T 0108 plakalı taksi, yolun karşısına geçmeye çalışan 61 yaşındaki Sefanur B'ye çarptı.

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık personeli tarafından yapılan kontrolde, Sefanur B'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kadının cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Sürücü S.Y. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

sakarya serdivan trafik kazası
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