Talu çifti davasında şok gelişme! 195 yıl hapisle yargılanırken tahliye edildiler

Sosyal medya fenomeni Kıvanç ve Beril Talu çifti, “nitelikli dolandırıcılık” suçundan 195’er yıla kadar hapis cezasıistemiyle tutuklu yargılandıkları davada tahliye edildi.

Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Talu çifti ile davanın tutuksuz sanığı Ertan Koç katıldı. Müştekiler ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan Kıvanç Talu, ortada bir dolandırıcılık olmadığını öne sürerek, müştekilerden alınan paraların reklam işleri için kullanıldığını söyledi. Talu, “Kesinlikle dolandırma kastı yoktur. 21 aydır cezaevindeyiz, bu sebeple de ödemeler sekteye uğradı” dedi. Eşi Beril Talu da paraları geri ödememe kastıyla hareket etmediğini savundu.

BASİT DOLANDIRICILIK KAPSAMINA GİREBİLİR

Cumhuriyet savcısı sanıkların tutukluluk halinin devamını talep etse de mahkeme heyeti, üzerlerine atılı suçun vasfının değişebileceğini, “basit dolandırıcılık” kapsamına girebileceğini belirtti. Bu nedenle sanıkların tutuklu kaldıkları süreyi dikkate alarak tahliyelerine hükmetti. Karar oy çokluğu ile alınırken, üye hakim şerh düştü.

İDDİANAME AYRINTILARI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Kıvanç ve Beril Talu ile Ertan Koç sanık, 13 kişi ise müşteki olarak yer alıyor.

İddianamede, Talu çiftinin sosyal medya aracılığıyla sempati ve güven kazandığı, ardından reklam organizasyonu vaadiyle para topladıkları, aslında böyle bir faaliyet yürütmeden müştekilerden para alarak bir ponzi (saadet zinciri)sistemi kurdukları anlatılıyor.

Sanıkların 13 kişiyi toplamda 3 milyon 17 bin lira dolandırdığı, sisteme sonradan girenlerden alınan paraların önceki kişilere ödendiği kaydediliyor. Bu nedenle sanıkların, “üç veya daha fazla kişi ile birlikte, şirket adına hareket ederek nitelikli dolandırıcılık” suçundan 58 yıl 6 aydan 195 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.