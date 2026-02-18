Tamir ettikleri kamyonun kasası üzerlerine düştü: Oğlunu kurtaran baba hayatını kaybetti

Aydın’ın Nazilli ilçesinde bir kamyonun tamiri sırasında aniden inen kasa ile şasi arasında sıkışan 3 kişiden 2’si hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kazada ölen ustanın kasanın üzerlerine düştüğünü görünce oğlunu iterek kurtardığı, ancak kendisini kurtaramadığı öğrenildi.

Olay, Yeni Sanayi Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi içerisindeki F Blokta bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Kamyonun damper sisteminde arıza olduğu öğrenilirken, şoför olarak çalışan Sinan Konakçı aracı tamir için Muhammet Gündüz adlı ustanın dükkanına getirdi.

Usta Muhammet Gündüz, kamyonun kasasını kaldırıp araya koyduğu destek ile damper sistemini tamir etmeye başladı. Çalışma sırasında desteğin kaymasıyla kamyon kasası bir anda indi.

Kazada usta Muhammet Gündüz (52) ile kamyon şoförü Sinan Konakçı, şasi ile kamyon kasası arasında sıkıştı. Bu sırada babasına yardımcı olan 23 yaşındaki gencin ise, babasının kaza anında ani bir refleksle kendisini itmesi sonucu kurtulduğu öğrenildi.

Meydana gelen iş kazasında usta Muhammet Gündüz ile kamyon şoförü Sinan Konakçı olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralı olarak kurtarılan genç ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

OĞLUNU KURTARDI

Görgü tanıklarının ifadesine göre usta Muhammet Gündüz, kasanın düşmekte olduğunu görünce oğlunu iterek ölümden kurtardı ancak kendisini kurtaramadı.