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Tanıtım yapan üniversiteli kızlara iğrenç teklif

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, diş fırçası ve diş macunu tanıtımı yapan üniversite öğrencisi iki kız, satış için iş yerine gittiği traktör galerisi sahibi C.S. hakkında, kendilerine para karşılığında cinsel ilişki teklifinde bulunduğu gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

Tanıtım yapan üniversiteli kızlara iğrenç teklif

Galericiler Sitesi'nde, traktör ticaretiyle uğraşan C.S.'nin iş yerine, diş fırçası ve diş macunu tanıtımı ve satışı yapmak için üniversite öğrencisi 2 kız geldi.

İddiaya göre C.S., kızlara para karşılığında cinsel ilişki teklif etti. İş yerinden çıkan kızlar, karakola gidip C.S. hakkında şikayetçi oldu.

İhbar üzerine iş yerine gelen polisleri gören C.S., otomobille kaçtı.

Polis, C.S.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Etiketler; #Taciz
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