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Tapu da yok, devlet desteği de....

Sıradaki haberimiz Avşar köyünden.... Türk siyasi tarihinde önemli yeri olan bu Yörük köyü adeta tapusuz! Yaklaşık 14 bin dönüm arazi 1 asırdır tapu bekliyor.

Tapu da yok, devlet desteği de....
Organik zeytin üretiyor, tarım ve hayvancılık yapıyorlar. Ama 1 kuruş devlet desteği alamıyorlar. Çünkü tapuları yok. Aydın'ın Söke ilçesinde yaşayan Avşar köylüleri, neredeyse 1 asırdır tapu mağduru.

Avşar köyünün tapu sorunu 2 binden fazla köylüyü mağdur ediyor.

Söke Ziraat Odası Başkanı Kemal Kocabaş, Ankara'nın sorunu çözeceğini umuyor.

Büyükşehir yasasıyla mahalleye dönüşen köy, 2 yıl içinde başlayacak ASKİ aboneliği ve emlak vergisi gibi konularda daha büyük tapu sorunları yaşayabilir.


ulusal.com.tr
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