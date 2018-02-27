Sıradaki haberimiz Avşar köyünden.... Türk siyasi tarihinde önemli yeri olan bu Yörük köyü adeta tapusuz! Yaklaşık 14 bin dönüm arazi 1 asırdır tapu bekliyor.





Avşar köyünün tapu sorunu 2 binden fazla köylüyü mağdur ediyor.



Söke Ziraat Odası Başkanı Kemal Kocabaş, Ankara'nın sorunu çözeceğini umuyor.



Büyükşehir yasasıyla mahalleye dönüşen köy, 2 yıl içinde başlayacak ASKİ aboneliği ve emlak vergisi gibi konularda daha büyük tapu sorunları yaşayabilir.





ulusal.com.tr Organik zeytin üretiyor, tarım ve hayvancılık yapıyorlar. Ama 1 kuruş devlet desteği alamıyorlar. Çünkü tapuları yok. Aydın'ın Söke ilçesinde yaşayan Avşar köylüleri, neredeyse 1 asırdır tapu mağduru.Avşar köyünün tapu sorunu 2 binden fazla köylüyü mağdur ediyor.Söke Ziraat Odası Başkanı Kemal Kocabaş, Ankara'nın sorunu çözeceğini umuyor.Büyükşehir yasasıyla mahalleye dönüşen köy, 2 yıl içinde başlayacak ASKİ aboneliği ve emlak vergisi gibi konularda daha büyük tapu sorunları yaşayabilir.