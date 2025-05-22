Tapu sahiplerine kritik uyarı: Mal varlığınızı korumanın 3 yolu

Son dönemde artan sahtecilik olayları, yetkisiz vekalet kullanımları ve miras kaynaklı hukuki anlaşmazlıklar birçok kişinin mağduriyet yaşamasına neden oldu. Tapu işlemlerinde dikkatli davranmamak, mal kaybına yol açabilecek ciddi sonuçlar doğurabiliyor. Gayrimenkul güvenliğinizi sağlamak için atılması gereken üç temel adım şöyle:

E-Devlet platformu üzerinden sahip olduğunuz arsa, ev veya iş yeri gibi taşınmazların bilgilerini anlık olarak takip etmek mümkün. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün hizmetleri sayesinde, adınıza kayıtlı taşınmazlarda izniniz dışında bir işlem başlatılıp başlatılmadığını kolayca kontrol edebilirsiniz. Şüpheli işlemler erken fark edildiğinde, ileride yaşanabilecek büyük zararların önüne geçilebilir.

Malınıza izinsiz müdahaleyi önlemenin en etkili yollarından biri tapuya “kısıtlama notu” düşürmektir. “Satılamaz” veya “rehin edilemez” gibi şerhlerle kayıt altına alınan taşınmazlar, üçüncü kişilerin işlem yapmasını zorlaştırır. Özellikle uzakta yaşayanlar, yaşlılar veya birden fazla taşınmaza sahip olanlar için bu yöntem önemli bir güvenlik önlemidir. Şerh işlemi noter onayıyla tapu müdürlüklerinde yapılabilmektedir.

Dolandırıcılık vakalarında sıkça kullanılan yöntemlerden biri de geniş kapsamlı vekaletname verilmesidir. Güvenilen kişilere bile süresiz ve kapsamı belirsiz vekaletler vermek ciddi riskler doğurabilir. Bu nedenle sadece belirli bir işlem için ve kısa süreli vekaletname düzenlenmesi önerilir. Noter aracılığıyla hazırlanan belgelerde net sınırlar çizilmediği takdirde, kötü niyetli kişilerin bu vekaletnameleri suistimal etmesi kolaylaşır.