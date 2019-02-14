Şanlıurfa'da yapılan her arkelojik çalışma, kentin tarihi zenginliklerine bir yenisini ekliyor. Harran'da son olarak 9 asırlık ilaç şişesi bulundu. Bölgenin tıp alanındaki önemine ilişkin yeni bilgileri gün yüzüne çıkaran eser, Şanlıurfa Müzesi'nde sergilenecek.

Dünyanın en eski yerleşim yerlerinden Şanlıurfa'daki Harran Ören Yeri'nde, Orta Çağ'dan kalma 9 asırlık ilaç şişesi bulundu.



Yaklaşık 15 santim boyunda, topraktan yapılma şişenin üzerinde, tıbbın simgesi olan birbirine dolanmış iki yılan figürü bulunuyor.



Geçen yıl bin yıllık miskçi dükkanı ortaya çıkarılan Harran, tarih boyunca önemli bir tıp merkezi olarak kabul ediliyor.



9 asırlık ilaç şişesi, Göbeklitepe'den çıkarılan eserlerin de yer aldığı Şanlıurfa Müze Kompleksi'nde sergilenecek.





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