Tarihçi Prof. Dr. Özlem Kumrular hayatını kaybetti

Tarihçi Prof. Dr. Kumrular bir yıl önce İsviçre'nin Zürih kentinde trafik kazası geçirmiş ve bitkisel hayata girmişti. Tedavisi Zürih'te devam eden Kumrular bugün yaşama gözlerini yumdu. Kumrular'ın yayınevi olan Doğan Kitap, haberi okurlarına sosyal medya hesaplarından duyurdu.

'Dünyada Türk imgesi' ve 'Türk Korkusu' gibi araştırma kitapları bulunan tarihçi Prof. Dr. Özlem Kumrular, Ulusal Kanal’da Mehmet Perinçek’le birlikte Zaman Treni isimli programı hazırlayıp sundu.