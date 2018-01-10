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Tarihi ağaç yaya alt geçidi projesini değiştirtti

Torbalı ilçesinde yapılacak yaya alt geçitlerinden birinin yerinin İspanya Kralı 12. Alfonso tarafından 1879'da Sultan 2. Abdülhamid'e hediye edilen meşe ağacına denk gelmesi nedeniyle projede değişikliğe gidildiği bildirildi. Tarihi ağacın korunacak olması doğaseverleri sevindirdi.

Tarihi ağaç yaya alt geçidi projesini değiştirtti

İZMİR'in Torbalı ilçesinde yapılacak yaya alt geçitlerinden birinin yerinin İspanya Kralı 12. Alfonso tarafından 1879'da Sultan 2. Abdülhamid'e hediye edilen meşe ağacına denk gelmesi nedeniyle projede değişikliğe gidildiği bildirildi. Tarihi ağacın korunacak olması doğaseverleri sevindirdi.

Torbalı Belediyesi, ilçeyi ikiye bölen İzmir Banliyösü (İZBAN) hattının neden olduğu olumsuzluğu ortadan kaldırmak için bir süre önce ilçede 5 yaya geçidi yaptırma kararı aldı. Yaptırılacak olan yaya alt geçitlerinden Kaymakamlık ile PTT binasının bulunduğu bölgedeki, tarihi meşe ağacı engeline takıldı. Ağacın 1879 yılında İspanya Kralı 12. Alfonso tarafından Sultan 2. Abdülhamid'e hediye edilen 6 mantar meşesi fidanından biri olması üzerine korumak için harekete geçildi. Yaya alt geçidininin projesinde değişliğe gidildi. İZBAN hattı nedeniyle ikiye bölünen ilçede yaşam kalitesini arttırmak için yaptırmayı planladıkları yaya geçitlerinden ilkini geçen yıl hizmete açtıklarını belirten AK Partili Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, "Kaymakamlık ile PTT binasının bulunduğu bölgede tescilli, aynı zamanda tarihe tanıklık etmiş ve diplomatik anlamda da bir misyonu olan mantar meşesi ağacının zarar görmemesi için alt geçit projesinde değişikliğe gittik. Torbalı'da son 4 yılda yeşil alan miktarını ikiye katladık. Bir ağacın bizim için önemi çok büyüktür" diye konuştu.

Belediye'nin bu kararı doğaseverleri sevindirdi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir
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