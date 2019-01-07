Tarihi İpek Yolu güzergâhında stratejik bir noktada olduğu için asırlarca güvenilir üs olarak tercih edilen Bayburt Kalesi'nde yürütülen kazı çalışmalarında Roma ve Osmanlı dönemine ait eserler gün yüzüne çıkarıldı.

Bayburt Kalesi yerleşim alanı olarak Türkiye'nin en büyük üçüncü kalesi olduğu belirtiliyor. Tarihi İpek Yolu güzergâhı içinde uzun yıllarca stratejik bir nokta olmuş Bayburt Kalesi.



İlk Tunç Çağı'ndan itibaren kesintisiz iskana sahip olduğu da belirtilen bilgiler arasında.



Turizm Bakanlığı tarafından 2017'de başlatılan ve geçen yıl ikinci etabı tamamlanan kazı ve restorasyon çalışmaları sırasında, birçok medeniyetin izine rastlandı.



Bayburt Müze Müdürü ve Bayburt Kalesi Kazı Başkanı Adem Bedir, Bayburt Kalesi’nin milattan önce 800 yüzyılda Urartular tarafından kurulduğunu söyledi.



Kazı Başkanı Adem Bedir yapılan kazı çalışmalarında Müze envanterine girebilecek, toplamda 165 esere ulaştıklarını dile getirdi.



Bedir, açığa çıkan eserlerin yapılacak müzede sergileneceği söyledi.







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