Tarihi bir ilke imza atıldı: Türkiye'de ilk kez bir askeri kışla halka açıldı

Hafta sonu Malatya, tüm Türkiye'ye emsal olacak bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. "Malatya Halkı Yerli ve Milli Sistemlerle Buluşuyor" programı, bir askeri kışlanın konsepti gereği bu kapsamda halka açılmasıyla büyük önem taşıyor. Etkinlik, vatandaşların yerli ve milli savunma sanayi sistemlerine yakından tanıklık etmesini sağladı.

Program; Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in talimatları, AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak’ın fikri öncülüğü ve Malatya Valiliği’nin güçlü desteği ve koordinasyonu ile 22-23 Kasım 2025 tarihlerinde 2’nci Kara Havacılık Alay Komutanlığı Tulga-1 Kışlası’nda icra edildi.

Milletvekili Ölmeztoprak, etkinliğin fikri hazırlık sürecinden kurumlar arası koordinasyona kadar her aşaması hakkında bilgiler aktarırken, ordu-millet birlikteliğinin önemine özel vurgu yaptı.

YERLİ VE MİLLÎ SİSTEMLER VATANDAŞLARLA BULUŞTU

Program kapsamında, savunma sanayinin en yeni ve stratejik ürünleri Malatyalıların ilgisine sunuldu. Yeni nesil yerli ve milli sistemler arasında; ATAK helikopteri, SUNGUR hava savunma sistemi, BMC VURAN 44 ve KİRPİ zırhlı araçları yer aldı. Ayrıca ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN, TUSAŞ, BAYKAR ve MKE gibi kilit kuruluşların geliştirdiği mühimmatlar ve komuta-kontrol sistemleri de sergilendi.

Etkinlik, İstiklal Marşı, şehitlere saygı duruşu ve Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Askeri bando ekibinin milli ve manevi duyguları güçlendiren gösterileri ile komando gösterisi ve Komando Marşı da programa renk kattı.

Soğuk havaya rağmen kurulan sahra mutfağı, vatandaşlara sıcak çorba, asker ekmeği, poğaça ve simit ikram ederek sıcak bir ortam oluşturdu. Kışla içindeki tanıtım alanlarında görevli uzman personel, hem sistemlerin teknik özelliklerini aktardı hem de ziyaretçilerin sorularını yanıtladı. Halkın yoğun ilgi gösterdiği program, adeta TEKNOFEST ruhunu büyüterek yeniden ortaya koyan bir atmosfer yarattı.

ÖLMEZTOPRAK: “TÜRKİYE KENDİ KARARINI KENDİ VEREN BİR SAVUNMA GÜCÜDÜR”

Milletvekili Ölmeztoprak, bu tarihi organizasyonla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Türkiye’nin savunma sanayisindeki bugünkü konumuna dikkat çekerek, "Türkiye bugün savunma sanayisinde kendi kararını kendi verebilen, özgüveni yüksek bir ülke haline gelmiştir." dedi. Özellikle gençlerin standlara gösterdiği yoğun ilginin, bu vizyonun geleceğe taşınacağının en güçlü göstergesi olduğunu belirten Ölmeztoprak, "Gençlerimizin ilgisi ve heyecanı, bu büyük vizyonun geleceğe taşınacağının en güçlü göstergesidir. Özellikle öğrencilerin stantlara yoğun ilgisi, savunma teknolojilerinin gençler için ilham verici bir alan haline geldiğini göstermiştir" ifadelerini kullandı.

Ölmeztoprak, bu büyük başarının arkasındaki ortak iradeyi ve liderliği vurguladı: "Bu eserlerin arkasında milletimizin ortak iradesi var." Türkiye’nin yerli ve milli atılımının mimarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararlı, vizyoner ve ufuk açıcı liderliği olduğunu belirterek şükranlarını sundu.

Milletvekili, Malatya Valisi Seddar Yavuz ile birlikte önemli bir koordinasyon sağladıklarını ve bu başarılı organizasyonun Malatyalılar tarafından sahiplenilmesinin önemine dikkat çekti. Projenin Malatya’da gerçekleşebilmesi için ilk olarak Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile görüştüğünü belirtti.

KOMUTANLIĞA TEŞEKKÜR ZİYARETİ

Milletvekili Ölmeztoprak, etkinliğin ardından 2. Ordu Komutanı Korgeneral Zorlu Topaloğlu’nu makamında ziyaret ederek sundukları destekten dolayı teşekkür etti. Ölmeztoprak, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin rolünü şöyle özetledi: "Türk Silahlı Kuvvetleri, milletimizin kader birliğinin ve vatan sevgisinin en güçlü temsilcisidir. Komutanlarımızdan Mehmetçiğimize kadar tüm TSK mensuplarımız, Türkiye’nin güvenlik mimarisinin teminatıdır."

Ölmeztoprak son olarak, etkinliğe destek veren herkese minnetlerini iletti: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’e, Malatya Valisi Seddar Yavuz’a, 2. Ordu Komutanı Korgeneral Zorlu Topaloğlu’na, 2. Ordu Kurmay Başkanı Tümgeneral Aydın Kılıç’a, 7. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Serdar Akkoyun’a ve tüm TSK mensuplarına teşekkür etti. Malatya halkının desteğini vurgularken, "Hep birlikte Malatya’yız, hep birlikte Türkiye’yiz" diye konuştu.